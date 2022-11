Anglie - USA 0:0, Američané tlačili a udrželi nulu. Favorit výkonem neoslnil

Úvod utkání nabádal k myšlence, že se schyluje k atraktivnímu duelu se spoustou šancí a gólů.

Chyba lávky - oba týmy brzy zjistily, že vsadit na otevřenou obranu a hnát se střemhlav dopředu nemá smysl. Zvítězila taktika.

Zejména v prvním poločase ale kreativita nechyběla. Angličané stavěli hru podobně jako proti Íránu. Bellingham předával do tandemu nabíhajícímu Sakovi, který našel ve vápně Kanea, jehož střelu zablokoval Zimmerman a poslal ji mimo.

Po krajích pokračovali dál, znovu si po lajně seběhl Saka, tentokrát však Kaneovi chybělo pár centimetrů, aby zakončil přes hlavu.

Obléhání ale brzy skončilo, Američané se osmělili a od té doby budovali pevnou strukturu své hry. Stála zejména na velmi aktivním kapitánovi Adamsovi a skálopevném obránci Zimmermanovi, který exceloval ve vzdušných soubojích.

Když Adams zastavil precizním skluzem unikajícího Saku, zaťal pěsti a vítězně zařval. Tento tým prostě nepadne. Od té doby aktivně dostupoval, hecoval své spoluhráče jako správný kapitán. A dovedl svůj tým k první nule na světovém šampionátu po 72 letech.

A nedá se říct, že by Američané jen bránili. Když Pulisic prošel až do vápna a vyslal projektil přímo do břevna, dokonce to vypadalo, že laxní Angličané odjedou bez bodu.

Ve druhém poločase pak navíc dlouho nevystřelili na branku, jedinou příležitost měl střídající Rashford, který chtěl technicky obstřelit Turnera, ale selhal.

Angličané mohli osud zápasu v závěru změnit, ale prudká hlavička Kanea po standardní situaci zasvištěla daleko vedle levé tyče.

Výsledek, který odpovídal přístupu obou mužstev k vývoji utkání, nakonec zajímavě zamotává situaci ve skupině B. Tu vede Anglie se čtyřmi body, za ní je tříbodový Írán, poté USA se dvěma a poslední Wales s jedním. O postupu tak rozhodnou třetí duely.