Argentina - Austrálie 2:1, drama v nastavení, postup zachránil gólman, trefil se i Messi

Zdržovali, polehávali po rozbitém trávníku, Argentinci se v závěru silně obávali o výsledek.

Mohla za to šťastná trefa australského náhradníka Goodwina, který napálil odražený míč. A nebýt teče Fernándeze, rána by letěla daleko na tribunu. Jenže zapadla k tyči a v 77. minutě to bylo 1:2. Z jasného zápasu se stalo drama, které vrcholilo v sedmiminutovém nastavení.

Australané vycítili naději, kterou málem využili. V posledních sekundách další střídající hráč Kuol se uvolnil ve vápně, ale tutovku brankář Emiliano Martínez kryl. Zachránil postup, také ho hned spoluhráči objímali.

„Je to za námi, postupujeme a to je to nejdůležitější,“ oddechl si Lionel Messi, který byl zvolen mužem zápasu.

Samotný závěr mohli Argentinci mít klidnější, kdyby proměnili jednu z velkých šancí, které se jim naskytly po brejcích do otevřené obrany. Jenže Lautaro Martínez byl v koncovce marný...

Do snižující trefy Australanů se hrál poměrně nezáživný zápas. Argentinci vedli 2:0 a hru kontrolovali.

Od začátku se snažili držet míč, po jeho ztrátě napadali a čekali, co vymyslí Messi. Ten nastoupil k 1000. soutěžnímu utkání kariéry. Za národní mužstvo to byl jeho 169. start a dal v něm 94 branku.

Krátce před půli mu pomohlo, že jeho spoluhráč - stoper Otamendi - v pokutovém území soupeře špatně zpracoval míč, který se od něj odrazil jako ode zdi. Messi si ho vzal pro sebe, rychlá práce nohama, krátký švih levačkou a střela ze šestnácti metrů proplula mezi obránci do sítě.

Druhý gól dali Argentinci krátce po přestávce a notně jim k němu pomohli Australané.

Obránci zdlouhavě rozehrávali dozadu, těžkou a riskantní přihrávkou zavařili brankáři Ryanovi. Ten se vyhnul napadajícímu De Paulovi, ale dalšímu protivníkovi už ne. Julian Álvarez ho od míče odstavil a skóroval do prázdné brány.

Tisíce fanoušků v modrobílých dresech na tribunách vestoje oslavovaly, zpívaly chorály. Nic nenasvědčovalo tomu, že by Austrálie dala gól.

Jenže stalo se. A nemuselo zůstat u jednoho. V 81. minutě levý obránce Behich předvedl akci zápasu, slalom mezi čtyřmi hráči, jako by to byl Messi. Když se probil do vápna a zakončil, v poslední chvíli mu do střely skočil třetí Martínez na hřišti, obránce Lisandro svůj zákrok oslavoval, jako by sám skóroval.

Argentina dostala strach, trenér Scaloni nervózně poskakoval před lavičkou. Australané se hnali za vyrovnáním, otevřeli obranu, do které Messi podnikal brejky a připravoval šance. A nakonec gól mohl padnout na druhé straně. Ale o tom už řeč byla.

„Cítil jsem, že jsme v závěru hráli dobře. Měli jsme velkou šanci na vyrovnání. Doufám, že jsme si v naší zemi vybudovali respekt za to, co jsme dokázali. A jsme na to hrdí,“ řekl australský kouč Graham Arnold.

Argentina je mezi nejlepšími osmi týmy světa.