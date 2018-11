VIDEO: Argentinští fandové šílí. Jeden z příznivců vběhl na trávník při tréninku

BUENOS AIRES/PRAHA Stává se to i před zápasy anglické Premier League. Fandové se přijdou podívat na trénink svého týmu, ocení pěknou akci, hráči jim zatleskají. Pak je tu ale dění v Argentině před druhým finálovým zápasem Copa Libertadores.

Na trénink Bocy Juniors, která bude v sobotním večerním zápase hostující stranou, se přišel podívat takřka plný stadion. Jen pro upřesnění, kapacitu má 49 000 návštěvníků.

Takhle to na stadionu vypadalo:

 This is the #Boca Juniors fans at their teams open training session before the 2nd leg of the #CopaLibertadores final



S C E N E S



( @ESPNFCarg)#JugamosTodos pic.twitter.com/kX6WG5iKdV