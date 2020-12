Barcelona prochází těžkým obdobím. S Messim jsem vždy vycházel dobře, říká Ronaldo po výhře v Katalánsku

Barcelona Kanonýr Juventusu Cristiano Ronaldo si hodně cenil vítězství 3:0 v úterním šlágru fotbalové Ligy mistrů v Barceloně, na kterém se podílel dvěma proměněnými penaltami. Hvězdný Portugalec považoval za skoro nemožnou misi, aby turínský tým na stadionu Camp Nou v závěrečném šestém kole skupiny G napravil domácí porážku 0:2 a postoupil do osmifinále z prvního místa před katalánským klubem.

„Prochází těžkým obdobím, ale pořád je to Barcelona. Věřím, že se z toho dostanou. My máme velkou radost. Věděli jsme, že to bude téměř nemožná mise, ale hráli jsme dobře,“ řekl Ronaldo v televizním rozhovoru.

První penaltu proměnil ve 13. minutě, krátce poté zvýšil Američan Weston McKennie. Ronaldo utkání zřejmě definitivně zlomil v 52. minutě z dalšího pokutového kopu. „Klíčové bylo dobře vstoupit do zápasu. Dali jsme dva rychlé góly a pak začali věřit, že je to možné. Když na Camp Nou vstřelíte tři branky, tak si bezpochyby zasloužíte být první ve skupině,“ konstatoval pětatřicetiletý útočník, který v říjnovém domácím duelu nenastoupil kvůli nákaze koronavirem.

Bývalý kanonýr Realu Madrid na stadionu Barcelony zaznamenal už 13 gólů a Camp Nou je v tomto směru jeho oblíbeným venkovním hřištěm. Ronaldo se dohromady proti Kataláncům trefil dvacetkrát v kariéře, ale poprvé v Lize mistrů.



„Vždycky je skvělé se vrátit do Španělska a do Katalánska. Pokaždé je těžké hrát na Camp Nou proti jednomu z nejlepších týmů, kterému jsem kdy čelil,“ napsal Ronaldo na sociálních sítích. „Byli jsme silní a jednotní. Když budeme takhle hrát, nemáme se do konce sezony čeho bát,“ přidal rodák z Funchalu.

V přímém souboji předčil barcelonského kapitána Lionela Messiho, dalšího několikanásobného vítěze Zlatého míče, s nímž se přátelsky objal.

„Vždycky jsem s ním měl srdečný vztah a nikdy ho nebral jako rivala. Posledních 12, 13 nebo 14 let si rozdělujeme ceny. Snaží se dělat maximum pro svůj tým stejně jako já. Víme, že ve fotbale lidé vytváří rivalitu, aby to bylo zábavnější. Ale já s ním vždy dobře vycházel a věřím, že to vidí stejně,“ prohlásil Ronaldo. Historicky nejlepší střelec Ligy mistrů si v elitní soutěži polepšil na 134 branek a na druhého Messiho má šestnáctigólový náskok.