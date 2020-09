Bayern vyzve v Superpoháru Vaclíkovu Sevillu před fanoušky, přijít jich může až 20 tisíc

Budapešť Fotbalisté Bayernu Mnichov zaútočí ve čtvrtek v Superpoháru UEFA proti Seville, za kterou chytá český brankář Tomáš Vaclík, na čtvrtou trofej v tomto kalendářním roce. Hrát se bude od 21:00 v budapešťské Puskás Aréně. Na stadion s kapacitou 67 tisíc míst navzdory pandemii koronaviru může přijít až 20 tisíc diváků.

Německý gigant ovládl v předchozím ročníku bundesligu, Německý pohár a Ligu mistrů, v jejímž finále zdolal Paris St. Germain 1:0. „Slyšel jsem, že Superpohár UEFA je třešničkou na dortu, když po znamenité sezoně zvednete nad hlavu další pohár. Náš cíl je jasný, chceme vyhrát. To samé platí o Seville,“ citoval web uefa.com trenéra Bayernu Hanse-Dietera Flicka.



Očekává náročný duel. „Oba týmy si odpočinuly jen krátce a neměly moc času se na utkání připravit. Pokud jde o výdrž a fyzičku, doufám, že jsme nic neztratili. Je to nový začátek,“ uvedl německý kouč.

Bayern vstoupil do nové bundesligové sezony drtivou výhrou 8:0 nad Schalke 04. V součtu všech soutěží vyhrál 22 utkání za sebou a celkově neprohrál 31 duelů v řadě. Skvělou bilancí se pyšní i andaluský celek, jenž neprohrál v posledních 21 soutěžních zápasech. Na rozdíl od Bayernu vstoupí do ligového ročníku až v pondělí na hřišti Cádizu.

Statistické údaje před utkáním o fotbalový Superpohár UEFA: Bayern Mnichov - Sevilla FC

Výkop: čtvrtek 24. září, 21:00 (Budapešť). Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Attwell (video, všichni Angl.). Bilance v evropských pohárech: 2 1-1-0 2:1. Předpokládané sestavy: Bayern: Neuer - Hernández, Boateng, Alaba, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Müller, Gnabry - Lewandowski. Sevilla: Bunú - Navas, Koundé, Carlos, Escudero - Rakitič, Fernando, Jordán - Suso, En-Nesjrí, Ocampos. Absence: Alaba (zranění), Coman (karanténa), Davies (nejistý start) - nikdo.

Oba celky vyhrály soutěž pouze jednou. Sevilla se radovala v roce 2006 proti Barceloně a Bayern o sedm let později v Praze, kde porazil Chelsea. Zatímco bavorský celek prohrál ve finále třikrát, Sevilla dokonce čtyřikrát, což je spolu s Barcelonou nejvícekrát v historii soutěže.

„Fakt se těším. Bayern je vážně silný soupeř, teď nasázeli osm gólů Schalke, i Ligu mistrů v létě vyhráli s přehledem, takže to určitě bude zajímavá konfrontace,“ napsal Vaclík na facebooku.

Před závěrem uplynulé sezony, kterou posunula koronavirová přestávka, se zranil a konec ročníku včetně vítězného finále Evropské ligy proti Interu Milán (3:2) chytal Jasín Bunú. „Jsem připravený ve čtvrtek nastoupit. Ale uvidíme, jaké plány s námi trenéři mají, protože hned v pondělí nám také startuje liga,“ prohlásil jednatřicetiletý rodák z Ostravy.

Evropská fotbalová unie (UEFA) otestuje v maďarské metropoli návrat diváků do hlediště. Oba kluby dostaly k dispozici po 3000 vstupenkách. Starosta města Gergely Karácsony s účastí diváků kvůli rostoucímu počtu nakažených v zemi nesouhlasí, Vaclík je však rád.

„Na ten zápas se těším i proto, že si snad poprvé od začátku března zahrajeme před aspoň nějakými fanoušky. To by byla paráda. Naposledy jsme hráli před plnými tribunami 7. března na Atlétiku Madrid a od té by už bylo na stadionech jenom ticho,“ prohlásil Vaclík.

„Pro fanoušky to asi nebude nic snadného, tak věřím, že za námi opravdu dorazí. Věřím, že jim na hřišti uděláme radost,“ dodal bývalý gólman Vítkovic, Žižkova, Sparty a Basileje.

Vaclík se může stát sedmým Čechem, který Superpohár UEFA vyhraje. Z trofeje se dosud radovali Pavel Nedvěd, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Marek Jankulovski, Radek Šírl a jako poslední v roce 2010 Tomáš Ujfaluši.