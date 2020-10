Bez gólu už 286 minut. Najít něco pozitivního je utopie, zlobí se slovenská média po prohře se Skoty

Bratislava Jsou dál ve hře o mistrovství Evropy, přesto se slovenští fotbalisté dál trápí. Fanouškům nedělají radost, nevyhrávají ani nedávají góly. „Najít něco pozitivního je utopie. Co chceme hrát?“ ptají se slovenská média po nedělní porážce v Lize národů ve Skotsku (0:1).

Slovensko ve čtvrtek vydřelo postup ze semifinále play off z předchozího ročníku Ligy národů, dodatečné možnosti kvalifikovat se na Euro 2021. Proti Irsku bránilo bezbrankovou remízu a uspělo v penaltovém rozstřelu.

V neděli podlehlo v letošní Lize národů ve Skotsku. Neskórovalo a jen čtyřikrát vystřelilo na bránu. Ze skupiny, v níž hraje i Česko, jim hrozí sestup do třetí úrovně.

S předchozím zářijovém duelem v Izraeli (1:1) nedali Slováci na mezinárodní scéně gól celkem 286 minut.

„Zápas se mi hodnotí špatně, když jsme prohráli. Chyběla nám finální přihrávka, a když už přišla, tak jsme nebyli v koncovce důrazní. Vepředu jsme toho měli málo. Chtěli jsme hrát víc kolmo,“ řekl Pavel Hapal, český trenér slovenského národního mužstva.



Oproti důležitějšímu duelu s Iry výrazně pro zápas ve Skotsku obměnil sestavu. V základní sestavě zůstali jen kapitán Marek Hamšík a stoper Martin Valjent. Hamšík si udržuje solidní výkonnost, ale na všechno je příliš sám.

„Čekal jsem, že se kluci své šance chytí. Nedokázali jsme se ale vyrovnat s agresivitou Skotů,“ podotkl Hapal.

„Abychom vyhráli, na to jsme si vytvořili málo šancí. Naopak jsme inkasovali z jediné jejich střely na bránu po centru od nepokrytého hráče. Přechod dopředu nám dělal problém, chyběla nám kombinace, nedokázali jsme se dostat do koncovky. Potom se nedá skórovat,“ zdůraznil záložník Hamšík.

Slováci mají po třech zápasech v Lize národů na kontě jen bod a ve čtyřčlenné skupině s Českem, Izraelem a Skotskem jsou poslední. Ve zbývajících třech zápase s Izraelem, v Česku a se Skotskem bojují o to, aby se udrželi v Lize B a na podzim za dva roky měli zápasy s kvalitními soupeři.

Klíčový pro ně bude středeční duel v Bratislavě s Izraelem, který má v tabulce o bod více. „Musíme si pořádně odpočinout, jde nám o krk, o záchranu. Nechceme sestoupit, věřím proto, že to v zápase s Izraelem zlomíme a vyhrajeme. Věřím našim útočníkům, že tentokrát góly dáme,“ řekl gólman Dušan Kuciak.

Skotové navázali na zářijovou výhru 2:1 v Olomouci proti náhradnímu výběru Česka a na čtvrteční vítězství 1:0 proti Izraeli v semifinále kvalifikace o mistrovství Evropy.

„Byl to dobrý výkon od začátku do konce, celý zápas jsme kontrolovali. Náš systém fungoval dobře, byli jsme solidní v defenzivě a v útoku neustále hrozili,“ těšilo trenéra Steva Clarka po utkání se Slováky.

Skotové se díky výhře, kterou jim v 54. minutě zařídil Lyndon Dykes, udrželi v čele tabulky o bod před Českem, které vyhrálo 2:1 v Izraeli. Vzájemný duel těchto dvou je na programu ve středu v Hampden Parku.

„Chceme získat ve skupině co nejvíce bodů. Nesmíme se teď dívat na to, co nás čeká za měsíc,“ poukázal Clarke na fakt, že se Skotové 12. listopadu utkají ve finále kvalifikace o mistrovství Evropy v Bělehradu se Srbskem. Slováci si finále zahrají ve stejném termínu v Belfastu proti Severnímu Irsku.