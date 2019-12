Blíží se odložené El Clásico. Fotbalisté Barcelony i Realu Madrid budou bydlet ve stejném hotelu

Barcelona Fotbalisté Barcelony a Realu Madrid před středečním odloženým šlágrem španělské ligy stráví několik hodin ve stejném hotelu. Z bezpečnostních důvodů také autobusy obou týmů přijedou společně na stadion Camp Nou, blízko něhož budou protestovat tisíce demonstrantů.

První El Clásico sezony se mělo původně odehrát 26. října, ale odklad si vyžádaly rozsáhlé demonstrace, které vyvolalo odsouzení devíti katalánských politiků za uspořádání nezákonného referenda v roce 2017. Devět z nich od Španělského nejvyššího soudu dostalo tresty vězení od devíti do 13 let.



Přestože se situace od té doby uklidnila, hnutí Tsunami Democrátic na den ostře sledovaného zápasu svolalo do Barcelony další masové shromáždění v blízkosti stadionu. Ve středu se zde očekává přes 25 tisíc aktivistů a panují obavy, že by se protesty mohly přenést i na Camp Nou, kam se vejde bezmála 100 tisíc fanoušků. Na pořádek bude dohlížet 3000 speciálních policejních jednotek a dalších pracovníků ochranky.

„Bude to jiné než obvykle. Řekli nám, abychom opustili hotel společně a přesně to uděláme. Důležité je, že se bude hrát. Musíme se soustředit na to, co se bude dít na hřišti. Čeká nás fotbalový zápas,“ uvedl trenér Realu Zinédine Zidane.



Středeční El Clásico, které má výkop ve 20:00, bude přímým soubojem o první místo v La Lize. Vedoucí Barcelona je v tabulce před úhlavním rivalem jen díky lepšímu skóre. Oba týmy mají dobrou formu - úřadující mistři z Barcelony drží sérii osmi soutěžních zápasů bez porážky, „Bílý balet“ neprohrál v posledních 11 utkáních.