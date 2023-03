ANALÝZA: 50, 49, 48. Kdo chce titul? Fotbalová liga řeší nečekanou zápletku

První Slavia: při domácích zápasech královna, venku zranitelná mátoha.

Druhá Plzeň: nejlepší obrana ještě nezvládla zápas bez inkasovaného gólu.

Třetí Sparta: z rozklepaného týmu je rázem suverén, který se přilepil na špičku.

50, 49, 48...

Přesně tak jsou aktuálně nejlepší tři značky seřazené za sebou. Pěkně bod za bodem. Už příští víkend může všechno vypadat jinak, neboť vedoucí Slavia přivítá druhou Plzeň – a pokud by měla platit jarní poučka, všeho využije Sparta.

„Naše ambice jsou nejvyšší. Chceme vyhrávat zápasy a nakonec na jaře získat víc bodů než soupeři. Máme na to, abychom to splnili bez ohledu na to, jak hrají ostatní,“ prohlásil o víkendu sparťanský trenér Brian Priske.

Nemusíte mít kalkulačku, abyste zjistili, pro koho zatím mluví jarní mezisoučet:

– Sparta 16,

– Slavia 13,

– Plzeň 10.

Najednou je všechno vzhůru nohama, což lize dodává grády.

Zatímco ještě v polovině února byl u Tipsportu kurz na sparťanský titul 14 ku jedné, teď se rapidně snížil na 2,8. Tomu se nelze divit, když sparťané zvítězili ve všech pěti posledních zápasech. Zato plzeňské naděje na obhajobu podobně strmě padají.

S tím souvisí jedna matematická vsuvka: pokud by některý z elitních týmů dokázal vyhrát ve všech zbývajících kolech, získá titul. Bez ohledu na výsledky konkurence.

Pravda, pravděpodobnost vysoká není, ale není od věci si tu variantu připomenout. Do konce základní části zbývá osm kol, v nadstavbě se bude hrát ještě pětkrát. Kdo drží jaké zbraně?

Slavia: vcelku nepochopitelně si zahrává se šancí, kterou si sama vybojovala, když po zimě bleskově smázla plzeňský náskok. Aktuálně mají slávisté sice nejvíc nastřílených a nejméně inkasovaných gólů, ale zároveň zapomněli dominovat při venkovních zápasech.

Zářným příkladem budiž neděle, kdy sami sebe znervózněli mizerným poločasem v Českých Budějovicích.

Těžko to bude náhoda, když se stejný malér odehrál nedávno v Teplicích. „Když je zápas válka, máme problémy,“ pochopil trenér Jindřich Trpišovský. Když to pochopí i jeho svěřenci, může to být největší zbraň Slavie do zbytku sezony. Hráči se prostě musí naučit válčit i na horších trávnících než doma.

Pozor, varování: portál CSFOTBAL zjistil, že od podzimu 1960 se nestalo, aby zrovna Slavia byla jediným týmem v lize, který během jednoho kola nevstřelil gól. V Budějovicích prohrála 0:1.

Plzeň: zatím se nechytá. Ačkoli si trenér Bílek během zimní pauzy pochvaloval, jak mužstvo mentálně posílilo, realita zatím musí bolet. Sedm zápasů = osm inkasovaných gólů, ani jednou čisté konto. Přesný opak toho, co Viktorii ctilo během ligového podzimu. I tady se paradoxně může skrývat hlavní zbraň v tom, co hapruje. Nikoli v tom, co říká Michal Bílek: „Trápí nás koncovka. Produktivita a efektivita není taková, jakou bychom si ji představovali.“

Při ofenzivní síle Plzně se dá předpokládat, že góly střílet začne. Otázkou je, jestli se vyvaruje chyb v obraně, které srážejí sebevědomí celému týmu. Chtělo by to začít okamžitě, protože sobotní hit na Slavii se blíží.

Sparta: jede na vlně. Je to znát na výkonech, na sebedůvěře, na komentářích i na návštěvách. Při sobotní promrzlé show proti Teplicím fandilo přes dvanáct tisíc fanoušků. Klubko, které po každém utkání svolává do středu hřiště trenér Priske, už přestalo být terčem jízlivých poznámek, ale potvrzením, že Sparta přestala pochybovat.

Největší pozornost na sebe strhávají střelci Kuchta s Čvančarou, ale všimli jste si těch méně nápadných? Rozehrál se běhavý záložník Sadílek, trefou je spolehlivý stoper Sörensen a od zimy i finský záložník Kairinen. I díky jeho kopací technice Sparta získala velkou sílu ze standardek, které přitom dřív byly její slabinou: na jaře po nich nastřílela už šest gólů.

Třeba i to může být důležitý trumf v závodech o titul, které se o víkendu pořádně zamotaly.