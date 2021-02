Boleslav ukončila tříměsíční čekání na výhru. Už jsme to potřebovali, říká bývalý slávista Zmrhal

Mladá Boleslav Mladoboleslavští fotbalisté čekali na ligové vítězství dlouhých dvanáct kol. Dočkali se až v nedělním utkání proti Karviné, kterou na domácí půdě porazili 2:0. Trenér Karel Jarolím tak oslavil premiérový tříbodový zisk po návratu do české nejvyšší soutěže. Středočechům pomohla i trefa Jaromíra Zmrhala, zimní posily z italské Brescie.

Jak byste zhodnotil vítězné utkání proti Karviné?

První poločas jsme odehráli velmi dobře. Měli jsme spoustu šancí. Škoda, že se nám podařilo dát jen dva góly, mohlo být rozhodnuto. Do druhé půle jsme nevstoupili ideálně, pár věcí šlo určitě udělat lépe. Karviné jsme zbytečně dali více prostoru, na tom musíme ještě zapracovat. Ale nejdůležitější, že jsme získali tři body.

Čím si slabší druhý poločas vysvětlujete?

Dlouho se nevyhrálo, takže jsme se asi trochu strachovali o výsledek. Karviná udělala o přestávce tři střídání, začala hrát lépe. Dostávala se do šancí, my se naopak trochu zatáhli a báli jsme se, abychom neinkasovali.

Poprvé po návratu do české ligy jste se zapsal mezi střelce. Přenechával vám Michal Škoda balon při gólové situaci záměrně?

Křikl jsem si. Doufám, že mě slyšel. Kdybych si nezařval, asi by se snažil balon zpracovat a střílel by sám. Naštěstí to vyšlo.

Jak se cítíte po individuální stránce? Je to zápas od zápasu lepší?

V Itálii jsem pár měsíců nehrál, chyběla mi zápasová vytíženost. Cítím se lépe hlavně po fyzické stránce. Ještě to není úplně ono, ale aspoň vydržím odehrát celý zápas. Začínám si víc věřit, nebojím se podržet balon. Chtěl bych se ještě zlepšovat a dostat se do formy, jakou jsem měl dřív.

Soupeře jste zlobili hlavně rychlými brejky. Šlo o taktický záměr?

Viděli jsme předchozí zápasy Karviné. Věděli jsme, že po ztrátě míče mají problémy v obraně, otevírá se jim tam prostor. Dařilo se nám to trestat.

V lize jste vyhráli poprvé od jednadvacátého listopadu, poprvé po dvanácti kolech. Je to velká úleva?

Určitě. Vítězství nám pomůže, všichni jsme ho potřebovali. Pro psychiku je to lepší než další remíza nebo porážka. Ale i další zápasy musíme odmakat naplno.