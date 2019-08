Bouráci Ibrahimovič s Rooneym a plné stadiony. Amerika přichází fotbalu na chuť

PRAHA Kam přišel, tam vítězil a zažíval úspěch. Během své neuvěřitelné fotbalové cesty posbíral Zlatan Ibrahimovic ligové tituly z Nizozemska, Itálie, Španělska i Francie. V jejím závěru se stal jednou z hlavních tváří na výsluní se deroucí zámořské Major League Soccer.

Na podzim oslaví švédský útočník už osmatřicáté narozeniny, i tak ale stále patří mezi největší osobnosti zámořské soutěže. Ani s blížícím se koncem kariéry nezapomněl Zlatan Ibrahimovic střílet krásné branky, nedávno hattrickem rozhodl derby mezi LA Galaxy a Los Angeles FC a uspěl tak v přímém souboji s Carlosem Velou, s 22 góly aktuálně nejlepším kanonýrem soutěže.

„Kolik mu je? Devětadvacet let a je na svém vrcholu? Víte, kde já byl na svém vrcholu? Hrál jsem v Evropě s nejlepšími hráči na světě, to je obrovský rozdíl,“ odpověděl Ibrahimovic na dotaz, zda je Mexičan hlavní hvězdou soutěže. „MLS nedosahuje kvalit evropského fotbalu, jsem tu jako ferrari mezi fiaty,“ dodal vzápětí, a potvrdil tak, že mnohdy odvážná a peprná vyjádření si ani s přibývajícím věkem neodpustí.

Tvrdá konkurence sportů

Pro Evropany či Jihoameričany představuje severoamerická soutěž zajímavou štaci, možnost, jak si ozvláštnit a zpestřit loučení se sportovním životem. K tomuto kroku už v minulosti sáhli třeba Pelé, David Beckham, Thiery Henry, Andrea Pirlo, David Villa a nedávno také Wayne Rooney s Bastianem Schweinsteigerem. Poslední dva jmenovaní patří společně s rozporuplným Švédem k nejštědřeji odměňovaným hráčům tohoto ročníku, Ibrahimovic se díky smlouvě na 7,2 milionu dolarů stal vůbec nejlépe placeným fotbalistou v historii ligy.

Kromě těchto tří se mezi desítkou nejvíce vydělávajících nachází ještě již zmíněný Vela, Argentinec Ignacio Piatti, Španěl Alejandro Pozuelo, Venezuelan Josef Martínez, Uruguayec Nicolás Lodeiro a pouze dva Američané, Michael Bradley a Jozy Altidore, kteří oblékají dres Toronta.

Televizní sledovanost v USA: MLS: 2016 (28,97 mil.), 2017 (30,53 mil.), 2018 (31,35 mil.) - nárůst za dva roky o 8 % PL: 2016 (36,68 mil.), 2017 (63,79 mil.), 2018 (62,13 mil.) – nárůst o 69 % V dosavadním průběhu této sezony MLS nejvíce fanoušků navštěvuje domácí utkání úřadujícího mistra z Atlanty. Na Mercedes-Benz Stadium si v průměru najde cestu 53 269 diváků, druhou pozici drží Seattle a třetí nováček ze Cincinnati. Zároveň je třeba dodat, že daleko větší popularitě se těší třeba Premier League, jejíž televizní sledovanost mezi lety 2016 a 2018 v zámoří narostla o 69 %, zatímco v případě MLS to bylo pouze o 8 %. Zápasy nejlepší ligy světa si naladilo 62 milionů diváků, naopak nejvyšší americká soutěž se dostala jen k polovičnímu číslu.

I tato statistika potvrzuje fakt, že kluby ve většině případů svěřují role tahounů zkušeným hráčům ve středním či vyšším fotbalovém věku narozeným mimo Severní Ameriku, kteří si na závěr kariéry přichází vydělat slušné peníze. Jenže poslední měsíce ukazují, že to může fungovat i opačně, a talentovaní mladíci, kteří k dospělému fotbalu přičichli právě v zámoří, jsou schopni uspět v Evropě. Vždyť Miguel Almirón po lednovém odchodu z Atlanty na jaře svými výkony oslňoval fanoušky Newcastlu, po teprve osmnáctiletém Alphonsovi Daviesovi zase sáhl Bayern Mnichov. Do předních evropských soutěží proniká stále více hráčů z USA, vpřed všechny žene třeba případ Christiana Pulisice, jenž nedávno přestoupil do Chelsea za 64 milionů eur a stal se tak nejdražším americkým fotbalistou v historii.



MLS to v zámoří nemá jednoduché, čelí totiž obrovské konkurenci. Americký fotbal, basketbal, baseball a hokej se za oceánem těší neuvěřitelné oblíbenosti. Také ve fotbale jsou kluby omezeny platovým stropem, kvůli němuž si

Návštěvnost v sezoně 2018: 1. Atlanta United (celkem za 17 zápasů 901 033 diváků, průměr 53 002) 2. Seattle Sounders (690 893, průměr 40 461) 3. Toronto FC (452 675, průměr 26 628)

nemohou dovolit koupit každého hráče, na kterého si vzpomenou. Oproti ostatním má MLS platový strop dokonce o poznání nižší, rozdíly v platech

napříč sporty jsou markantní. Jen pro představu, Stephen Curry, jedna z největších hvězd basketbalové NBA, si ročně přijde na 40 milionů dolarů, což je zhruba šestkrát více, než kolik během sezony vydělá Zlatan Ibrahimovic.

Expanze pokračuje

Vedení MLS dělá pro růst popularity fotbalu vše možné. V sezoně 1996, dva roky po pořadatelství mistrovství světa, které stále zůstává nejnavštěvovanějším v historii, hrálo ligu jen deset celků, v tomto ročníku se počet účastníků vyšplhal už na 24 (z toho dva jsou kanadské). Expanze po USA ale stále nebere konců, za rok by se mělo přidat Miami s Nashvillem, později také Austin.

Návštěvnost v sezoně 2019: 1. Atlanta United (13 zápasů, 692 497 diváků, průměr 53 269) 2. Seattle Sounders (12 z., 475 952, průměr 39 663) 3. FC Cincinnati (11 zápasů, 304 605, průměr 27 691)

Rovněž návštěvnost a sledovanost fotbalu v zámoří rostou. Kupříkladu nováček ze Cincinnati, ač se sice krčí na dně tabulky, má při každém domácím zápase v zádech podporu vyprodaného stadionu pro téměř 40 tisíc fanoušků. A o víkendu vylepšili fandové na zápase Atlanta United – Los Angeles Galaxy rekord; přímo na stadionu jej sledovalo 72 548 diváků.

Kvalitativně se MLS předním evropským soutěžím zatím nemůže rovnat. Ano, nákup hvězdných cizinců je velmi dobrým reklamním tahem, který přiláká do ochozu davy lidí, ale pokud chtějí Američané ve fotbale prorazit, musí se soustředit především na výchovu vlastních hráčů. Až se na trávnících v Premier League či bundeslize objeví více Pulisiců, Almironů a Daviesů, budou brát Evropané MLS jako sobě rovnou.