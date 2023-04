Brankář se musí dobře postavit, i to je umění. A tak Letáček vychytal Plzeň

Ostravští v nejvyšší soutěži svého soka porazili poprvé od srpna 2009, po 27 zápasech...

„Vůbec nevím, že to bylo po takové době. Ale tím to je úctyhodný výkon,“ usmál se Letáček, který od loňského léta v Baníku hostuje z Pardubic.

Nemrzí vás, že jste po předchozích dvou nulách nepřidal i tu třetí?

Po prvním zápase v Baníku proti Liberci jsem říkal, že bych raději vyhrál 2:1, než remizoval bez branek, takže jsme rád, že jsme dnes získali hodně důležité tři body.

Každopádně Baník s vámi v brance minulé tři kola neprohrál.

Dobře se to poslouchá, ale musíme sérii udržet. Doufám, že do konce základní části ještě nějaké body získáme.

Co se změnilo, že jste po šesti zápasech bez výhry zabrali?

Vůbec nic. Možná se k nám otočilo štěstí, ale my pořád pracujeme stejně tvrdě.

Bylo pro vás v utkání s Plzní hodně těžkých situací, anebo vám většinou střely soupeřů létaly do náruče?

Můj taťka a děda říkají, že umění brankáře je se dobře postavit. Věřím, že něco z toho mi také pomohlo. Ale zápas byl velmi složitý.

Jak se vám chytalo proti vysokým hráčům protivníka v čele s Chorým?

Věděli jsme, do čeho jdeme, že mají výšku. Dneska ale zase Karel Pojezný s Bitrim odehráli skvělý zápas hlavně, co se týče vzdušných soubojů s Chorým. Museli jsme si dát pozor na jejich centrované balony, na standardní situace. K několika zakončením se dostali, ale to jsem zrovna dobře stál - trefili mě.

Na podzim jste se v lize do branky nedostal. Nyní už ano. Jak to vnímáte?

Podzim neřeším. Řekl jsem si, proč se zabývat minulostí, tu na rozdíl od budoucnosti ovlivnit nemohu. Tak jsem všechno hodil za hlavu a šel do zimní přípravy s čistou hlavou. Věřím, že se to vyplácí.

Po tom, co jste se blížili barážovým příčkám, jste získali sedm, bodů. Je vaše situace už veselejší?

Abych řekl pravdu, vůbec to neřeším. Až po sezoně budeme vědět, jestli jsme se zachránili. Teď to pro mě není téma.

Oba góly dal Plzni útočník Tijani, který před tím spoustu šancí neproměnil. Ulevilo se celému mužstvu, že konečně vstřelil gól?

Naprosto. On tvrdě pracuje, i ty minulé zápasy odehrál skvěle. Oběhá toho strašně moc. Jak je vysoký, tak vydrží i dost minut. Jsme rádi, že mu to tam konečně spadlo. Snad mu to tak půjde dál.