Brazílie - Jižní Korea 4:1, hotovo za půl hodiny. Krásné branky i vydřené snížení

Brazilská samba dotančila do čtvrtfinále.

A to doslova. Jihoameričané vlétli do utkání jako vítr, tomu násobně pomohla velmi ofenzivní sestava. Když se totiž Brazilci řítili do útoku, soupeřovi obránci viděli jen hladové tváře čtyř sprintujících žlutých chrtů.

Jeden z nich se prosadil už po sedmi minutách, nejmladší ze čtyř střelců, Vinícius Jr. Nejdříve se Raphinha na pravé straně elegantně zbavil kličkou svého soka, všiml si dvou nabíhajících spoluhráčů na přední tyči a adresoval milimetrovou přihrávku.

Tu však ani jeden z kolegů nezasáhl, a tak se míč dokutálel až k útočníkovi Realu Madrid, který si míč šikovně zastavil a jen sledoval, jak skluzující obránci padají. Očima našel volnou skulinku a přesně zamířil.

Další ze čtveřice útočných psů, Richarlison, tentokrát napadal Jong-kwona, který měl v plánu odkopávat míč, jenže si nevšiml, že se před něj mezitím přimotal útočník Tottenhamu, a nakopl jej. Penalta.

K té se postavil jiný střelec, Neymar - vytoužený navrátilec po zranění kotníku, který jednoduše nechal brankáře přikovaného na čáře a svým dalším reprezentačním gólem dál stahuje legendárního Pelého, na kterého ztrácí už jen dvě trefy.

Neymarův vliv na funkčnost brazilského útoku byl vidět od první minuty. Kličky, klid, technika a precizní náběhy, kterými trhal obranu a vytvářel prostory svým kreativním kolegům.

Jako třeba v případě třetí branky, kterou neuvěřitelnou technickou parádou založil Richarlison. Míč se snáší na jeho hlavu - jedna, druhá, třetí, pak ještě nohou obhodí tělo svého soupeře a sklepne Raphinhovi, který předá vysunutému Silvovi.

Ten se z pozice obránce záhadně objevil před pokutovým územím a narazil nabíhajícímu Richarlisonovi, který své dílo dokonal. Zpracoval a po zemi nedal brankáři šanci.

A to stále nebylo všechno. Čtvrtým fotbalistou, který potěšil brazilské fanoušky, se stal Paquetá, který si skvěle načasoval náběh na Viniciův padavý centr a z první jej poslal rovnou do sítě. Hotovo, splněno. Stačilo půl hodiny.

Brazilský záložník Lucas Paquetá se raduje ze svého gólu v osmifinále mistrovství světa.

Nejeden by tipoval, že po takové smršti se asijští hráči nemohou ani nadechnout. Nicméně opak je pravdou. Jihokorejští fotbalisté se dopředu nejen že dostávali, ale dařilo se jim také zakončovat.

Už v 16. minutě, tedy za stavu 0:2, vytahoval Alisson přesnou ránu Hi-čchana do šibenice.

Brazilský gólman měl i přes výraznou ofenzivní převahu svého týmu celkem dost práce.

Ve druhé půli měl nabito Hi-čchan znovu, jeho bombu neuvěřitelným reflexivním zákrokem vyrážel, o dorážky už se postarali stopeři.

I hvězdný útočník Son se dostal do šance, sám před Alissonem ale selhal. Brazilský kouzelník jeho technický pokus vytáhl ramenem na roh.

Ale i přes sérii skvělých zákroků nakonec kapituloval. Odražený míč nabral za vápnem Sung-ho a prudkou ranou prostřelil všechny, kteří mu stáli v cestě. Snížení na 1:4 ze strany Jižní Koreji tak bylo více než zasloužené.

Trenér Tité pak brankáře nechal, aby si užil ovace příznivců, když jej zkraje 80. minuty vyměnil za kolegu Wewertona.

A ani na druhé straně to nemuselo zůstat jen u čtyř tref. Brankář Kim likvidoval nejednu nebezpečnou šanci. Největší měl pravděpodobně Richarlison, jehož přízemní střelu Kim z velké blízkosti vyrážel těsně vedle tyče.

Brazilci tak předvedli pohodlný postup do čtvrtfinále, ve kterém v pátek 9. prosince narazí na Chorvatsko.