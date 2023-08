Priske: Čekám podobný zápas jako v Kodani. Peníze? To se mnou nic nedělá

„Nevytvořili jsme si v Dánsku dost šancí. Víme, že v sobě máme víc,“ líčil přesvědčivě těsně před začátkem dopoledního tréninku. „Ukázali jsme to i o víkendu v Jablonci a v úterý to ze sebe potřebujeme dostat znovu.“

Sparta - FC Kodaň odveta 3. předkola Ligy mistrů v úterý od 19:00 ONLINE

Čeká vás na Letné jiný zápas než před týdnem?

Nemyslím si, bude to podobné. Kodaň je silný tým, má spoustu zkušeností, pár mladých hráčů, ale taky spoustu těch, kteří dobře znají Ligu mistrů. Budou hrát stejně jako obvykle, rozhodnou detaily. Oba týmy už se dobře znají, Kodaň určitě ví, čím je dokážeme potrestat za chyby. Věřím, že si vytvoříme víc šancí a že budeme nebezpečnější ze standardek - z těch jsme mohli v Kodani vymáčknout víc.

Opravdu se neliší Kodaň doma a venku?

Možná lehce. Ale princip hry zůstává stejný, včetně rozestavení. Hlavně útoční hráči mají velkou kvalitu, teď se jim uzdravil kapitán Claesson, už proti nám odehrál pár minut, o víkendu byl v základní sestavě. To jim určitě pomůže, ale jinak velkou změnu nečekám.

Zato počasí se změní hodně. V Kodani foukalo a pršelo, v Praze je horko k padnutí.

Nemyslím si, že by to hrálo roli. Večer bude o něco chladněji, i když asi pořád teplo... Kodaň sice přiletí z chladné Skandinávie, ale celý tým je fit a počasí by je asi rozhodit nemělo.

Nemůže vás rozhodit tlak? Hraje se o velké peníze, zhruba o 200 milionů.

To se mnou nic nedělá. Peníze nehrají roli, já cítím tlak v každém zápase. Vždyť i v lize hrajeme o umístění, které nám zajistí poháry a případné peníze, které tam můžeme vydělat. S tlakem umím žít, hráči také. Vědí, co je čeká a mají chuť poznat nejvyšší evropskou úroveň. Soustředíme se na sebe, na každodenní práci a na to, co můžeme ovlivnit.

Zamotal vám hlavu víkendový zápas v Jablonci? Nastoupili jste s mnoha náhradníky, kteří zahráli výborně.

Vždycky je možné, že uděláme pár změn. Máme silný tým, dobré hráče, z nichž každý umí něco jiného a skvěle se doplňují. Máme hodně možností.

Co vedle sebevědomí vám zápas v Jablonci může dát?

Každý takový zápas nás především utvrzuje, že jdeme správnou cestou. Je to samozřejmě jiný level než Liga mistrů, ale rozhodně nám takové utkání něco ukáže. Třeba hráče, kteří doteď nedostávali tolik šancí a v sobotu se předvedli.

Jak velkou roli může hrát domácí publikum?

Vždycky nakonec rozhodne to, jak zahraje dvaadvacet chlapů na hřišti plus náhradníci. Ale doufám, že našim hráčům domácí prostředí pomůže, že jim dodá sebevědomí, když za nimi bude stát sedmnáct osmnáct tisíc lidí. Pár procent nám to přidat může.

Mohlo by dojít i na penalty. Trénovali jste je?

Už jsme v zápasech párkrát dokázali, že penalty kopat umíme. Ne že bychom je speciálně trénovali, ale samozřejmě na ně občas při tréninku dojde v rámci různých cvičení a her. Spíš nám jde o mentální přípravu: hráči musí být ready na všechno.