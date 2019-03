Bude Selke reprezentovat Česko? Možná, pokud po něm nezatouží Němci

PRAHA Je vysoký, urostlý i rychlý. Na nejvyšší úrovni střílí góly i je připravuje spoluhráčům. Pokud by chtěl, fotbalový útočník Davie Selke by mohl reprezentovat Česko. Jak se sledovaný případ v posledních dnech vyvíjí?

Národní mužstvo podobného forwarda nemá. A spíš to vypadá, že v nejbližší době ho asi ani mít nebude.

Snem Selkeho, který má českou maminku, zůstává reprezentovat Německo.

„Pokud uvidí, že takovou šanci nedostane, že se do německého nároďáku neprosadí, mohl by se připojit k nám,“ myslí si Vladimír Darida, jeho spoluhráč z Berlína.

„Všechno teď záleží pouze na něm. Takové rozhodování určitě není snadné,“ dodal bývalý plzeňský záložník.

Znají se dobře, na trénincích Herthy občas žertují i v češtině, které Selke rozumí. I když s komunikací už je to horší. „Umí jen pár frází, bavíme se spolu hlavně německy, protože čeština je pro něj přece jen těžká,“ přibližuje Darida.

Právě on se Selkem případnou možnost, že by mohl v budoucnu českou reprezentaci posílit, probíral. Ze strany vedení národního týmu však žádný oficiální krok nenastal.

„Jsme v očekávání, jak se rozmyslí,“ vysvětlil před dvěma týdny kouč Jaroslav Šilhavý.

Selkeho maminka i prarodiče pocházejí z východočeského Lanškrouna. Byl to dědeček, který ho ve fotbalových začátcích podporoval nejvíc.

Davie Selke v dresu německé mládežnické reprezentace.

„Má k Česku pozitivní vztah. Je to fajn kluk, trochu extrovertní,“ řekl Darida. „Myslím, že do kabiny by zapadl bez problémů.“

A nejen tam.

Hlavně na hřišti by se takový útočník národnímu týmu bezpochyby hodil: vysoký, přesto dynamický a tahový hráč.

„Možná s míčem nevypadá na první pohled esteticky úplně dobře, ale je neuvěřitelně rychlý. Trochu jiný typ fotbalisty než Patrik Schick, který je mnohem techničtější a umí rozdat balony. Davie je typický hráč do vápna,“ popisoval Darida.

V souvislosti s českým národním týmem se o Selkem nahlas hovoří poslední měsíc. Trenér Šilhavý možnost jeho angažmá v únoru připustil v Televizi Seznam.

Čtyřiadvacetiletý útočník dal v aktuální sezony tři bundesligové branky a u devíti asistoval, v minulé sezoně byl s deseti góly druhým nejlepším střelcem Herthy.

Prošel mládežnickými výběry Německa a má stříbro z olympijských her. Na předloňském Euru do 21 let dokonce nastoupil proti Česku a při vítězství 2:0 neproměnil penaltu, pak dal gól Dánsku a v semifinále dalším gólem pomohl vyřadit Anglii.

Trenér německého áčka Joachim Löw ho však zatím přehlíží.