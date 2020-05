Bundesligu čeká na úvod bitva. ‚Bude to asi nejdivnější derby v historii,‘ tvrdí legenda Dortmundu

Praha Fotbaloví fanoušci se přece jenom dočkali. Německá bundesliga pokračuje jako první evropská soutěž po pandemii sobotním 26. kolem, vedení dvou nejvyšších soutěží (DFL)se dohodlo na provizorních podmínkách.

Progresivní pravidla, ovšem i odpor. Toť start německé bundesligy u našich západních sousedů.



Obě nejvyšší soutěže se budou hrát pochopitelně bez diváků, vedení lig také bude mít možnost v krajních případech přesunout vybrané utkání na neutrální půdu. „Pokud k tomu budou zákonné, organizační nebo bezpečnostní důvody, budeme moci na poslední chvíli změnit dějiště zápasu,“ vysvětluje DFL.

Dočasnou změnou také bude větší rotace hráčů. Při utkání bude mít trenér možnost ve třech vlnách vystřídat pět hráčů místo dosavadních tří, což posvětila Mezinárodní fotbalová asociace FIFA spolu s pravidlovou komisí IFAB. „Myslím, že to bude hodně užitečné,“ kvituje novinku trenér Dortmundu Lucien Favre.

Na základě rozhodnutí všech 36 klubů se bude hrát i o udržení se v nejvyšší soutěži a schváleno bylo také prodloužení sezony přes 30. červen, pokud by to bylo nezbytné. Stín pochybností na dokončení soutěží vrhla čtrnáctidenní karanténa uvalená na druholigové Drážďany, kde působí Josef Hušbauer s Ondřejem Petrákem, po dvou pozitivních testech zjištěných týden před restartem. V bundeslize zatím ale k něčemu podobnému nedošlo, podle německých zákonů o karanténě rozhodují místní hygienické stanice.



Na úvod populární derby

V zápasech Borusie Dortmund se Schalke nikdy nešlo jen o body, derby o krále fotbalového Porúří je jednou z nejsledovanějších sportovních událostí v Německu, zápasy jsou už mnoho let beznadějně vyprodané a poslední volné lístky v prodeji vždy zmizí během pár minut.

Schalke i Dortmund jsou dva tradiční dělnické fotbalové kluby, sehráli důležitou roli pro imigranty hledající práci z Polska a východního Slezska, kteří nejčastěji jezdili právě do neprůmyslovější části Německa – Porúří.

Obě mužstva se sice střetávala již před II. světovou válkou, teprve po ní ale díky odlišným politickým názorům dostala vzájemná utkání punc extremní rivality.

Tentokrát bude ale vše jinak. Ikonický stánek Dortmundu Signal Iduna Park, jenž pojme 81 365 fanoušků, bude prázdný. Většinou fanouškovských skupin je právě Žlutá zeď, jak se přezdívá kotli příznivců BVB, vůbec tím nejlepším, co fotbalová kultura nabízí. Její tribuna je sto metrů široká a čtyřicet metrů vysoká.

Oficiálně pojme 25 tisíc lidí, což je více než kapacita největšího stadionu u nás, slávistického Edenu. Na permanentku do „Vosího hnízda“ (Vosy je přezdívka Dortmundu) si musíte počkat čtyřicet let, před vámi je totiž dalších zhruba 70 tisíc zájemců.

„Bude to asi nejneobvyklejší derby v historii,“ poznamenal trefně Sebastian Kehl, bývalý kapitán Dortmundu, klubová legenda a bývalý spoluhráč českého dua Tomáš Rosický – Jan Koller.

Většina Němců je proti opětovnému zahájení

S nadsázkou se ale dá říct, že mohou být on i další milovníci fotbalu rádi za to, že se soutěže rozjedou. Ne všichni s tím souhlasí. Vlastně naopak.

Podle průzkumu veřejného mínění pro televizi ARD je pro obnovení bundesligy, což posvětili přední němečtí politici, jen 31 procent oslovené populace, 56 procent je proti.

I v případech navazujících uvolňováních byli Němci ke startu skeptičtí – 40 procent souhlasilo, 45 pak nikoliv.

„Jsem samozřejmě rád, že zase můžeme hrát zápasy. Že teď těch pár týdnů, co jsme se připravovali, nepřijde vniveč a že za chvilku zase budeme na hřišti. Zápasy bez diváků nemám rád. Diváci a fanoušci dělají atmosféru zápasů, zvlášť tady v bundeslize, kde je na každém stadionu vyprodáno. O tuhle atmosféru bohužel přijdeme,“ hodnotí restart a pravidla s ním spojená český záložník Herthy Berlín Vladimír Darida.

Bundesliga pamatuje pouze jediný souboj za zavřenými dveřmi, to když se před propuknutím pandemie utkal Mönchengladbach s Kolínem nad Rýnem.

„Záleží, jaká atmosféra se na prázdném stadionu vytvoří. Pro všechny to bude něco nového. Myslím, že po jednom dvou zápasech si na to člověk trochu zvykne, nebude na to tolik myslet a bude to dobré,“ myslí si opora Augsburgu Marek Suchý.

Ten se bude muset dnes se svými spoluhráči obejít bez trenéra Heika Herrlicha, který si z hotelu odskočil do obchodu pro zubní pastu. Protože tím porušil nařízení omezení pohybu pro fotbalové kluby, musí nyní zůstat mimo svůj tým, dokud nepodstoupí po víkendu další dva testy na covid-19. „Byla to hloupost,“ přiznal trenér, že mu čistý chrup za posunutí premiéry na lavičce nového klubu nestál.