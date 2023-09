Česko - Albánie 1:1, fotbalisté vedli, soupeř srovnal krásnou střelou

Čechům se nepovedl první poločas, po přestávce se výrazně zlepšili, dali i gól, ale o těžce vydobytý náskok rychle přišli.

Do konce poločasu chybělo pět minut plus nastavení, když se během přerušení při ošetření hostujícího hráče spousta diváků zvedla a odešla do útrob stadion, aby se občerstvila. Nečekali, že v závěru půle národní mužstvo něco vymyslí.

A přesto si ve 43. minutě vytvořilo velkou šanci. Hroťáci Kuchta s Čvančarou zakombinovali, Černý z pravého křídla nabil do druhé vlny nabíhajícímu Součkovi. Kapitán týmu byl ve výhodné pozici, střílel z dvanácti metrů z první, snažil se míč technicky umístit, ale do rány mu skočili protihráči.

ONLINE: Česko - Albánie zápas fotbalové reprezentace sledujte minutu po minutě

Češi předváděli horší fotbal, než je pro ně v domácím prostředí obvyklé. Soupeře nedokázali zatlačit a donutit k chybám. Albánci perfektně bránili, byli organizovaní a moc toho Čechům nedovolili.

Sami vyráželi do rychlý brejků a kdyby je líp vyřešili, mohli vést. Kolem půlhodiny hry se hbití útočníci během chvíle dostali dvakrát za domácí obranu. V obou případech se blýskl brankář Pavlenka, zlikvidoval střelu Asanimu a vystihl kličku Cikalleshimu. Zakročil a tým podržel. Při první příležitosti pomezní sudí nakonec ještě domávl ofsajd.

Domácí hru brzdily některé nepovedené individuální výkony, nedařilo se Provodovi na levé straně, hodně nevýrazný byl Král ve středu pole a Čvančara v útoku, kde nastoupil s Kuchtou a Černým.

Nejlepší hráč červnových zápasů Černý jako první vyslal střelu na bránu. Z pozice, ze které dal na Faerských ostrovech dva góly, však Berishu příliš nevyděsil.

Češi si nepomohli ani standardními situacemi, které nezahrávali dobře. I proto se zaplněný Eden gólu v první půli nedočkal.

Výraznou podporu v hledišti měli i hosté, chvílemi si mohli připadat jako doma. Jejich fanoušci dorazili především z okolních zemí Německa či Rakouska.

Po třech utkáních jsou Češi v čele skupiny E, na Albánii mají jednobodový náskok, o další bod zpět je Moldavsko, které má odehráno o duel víc.

Tým vedený trenérem Šilhavým letos neprohrál, po vítězném vstupu do kvalifikace proti favorizovanému Polsku uspěl také na Faerských ostrovech, mezi tím však po nevýrazném výkonu remizoval v Moldavsku.

Na Euro 2024 postoupí z každé skupiny dvě mužstva. O zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v kvalifikaci.

Zbývající čtyři kvalifikační utkání národní tým odehraje v říjnu a v listopadu, po dvou v každém z měsíců. Hraje v Albánii i v Polsku, které je dalším adeptem na postup. Doma pak hostí outsidery Moldavsko a Faerské ostrovy.