Šilhavý musí oželet Krále, místo něj povolal Masopusta. V nominaci je i Kovář

Šilhavý proti původní nominaci musel udělat dvě změny.

Ta první tým však nijak nezasáhne: náhradního brankáře Jindřicha Staňka z Plzně, který utrpěl zranění v nedělním ligovém utkání proti Jablonci, nahradil Matěj Kovář z Leverkusenu.

Absence Krále je přece jen výraznější, protože Šilhavý mu hodně věří.

Věřil mu, i když kdysi ve West Hamu vůbec nenastupoval. Věřil mu, když byl v minulé sezoně v Schalke, s nímž sestoupil do druhé bundesligy. A sází na něj i dál, od nové sezony Král pravidelně nastupuje za Union Berlín, účastníka Ligy mistrů.

V sobotu však nedohrál ligový zápas v Dortmundu, střídat musel už po dvaceti minutách.

Záložník Alex Král z Unionu Berlín (na zemi) právě vstřelil gól proti Dortmundu. Následně mu však trefa kvůli ofsajdu nebyla uznána.

Místo něj povolal slávistu Lukáše Masopusta, přestože je úplně jiným typem hráče. Masopust nastupuje obvykle na pravém kraji, v obraně i na křídle.

Nabízelo se, aby Šilhavý sáhl po plzeňském Lukáši Kalvachovi, který v posledních týdnech v české lize hraje v dobré formě. Ale ten je nemocný a omluvil se.

„Zvažovali jsme několik možností. Trenéři se rozhodli pro Lukáše Masopusta, který je zkušený a divoké prostředí v Albánii ho určitě nerozhází. Navíc může nastoupit hned na několika postech v záloze i obraně,“ vysvětlil reprezentační manažer Tomáš Pešír.

Masopusta jako náhradníka využil Šilhavý už v září na domácí zápas s Albánií a přípravu v Maďarsku, kdy kvůli zranění nemohl být k dispozici jiný slávista David Douděra. Třicetiletý Masopust má za sebou přes třicet reprezentačních startů.

To třiadvacetiletý gólman Kovář je na srazu teprve podruhé, za národní mužstvo ještě nechytal. Jako náhradník byl u přípravného utkání proti Ukrajině v září 2021, v té době byl jedničkou v reprezentaci do 21 let.

Po letošním mistrovství Evropy do 21 let v Gruzii přestoupil ze Sparty do Leverkusenu, kde odchytal jen dvě utkání v Evropské lize, jinak je náhradníkem. Má však potenciál stát se jedničkou jak v elitním německém klubu, tak v budoucnu i v národním mužstvu, kde společně se slávistou Alešem Mandousem bude krýt záda Jiřímu Pavlenkovi.

„Matěj Kovář o svém talentu přesvědčil už v minulém ročníku, kdy pomohl Spartě k mistrovskému titulu a vysloužil si tak přestup do Leverkusenu,“ poznamenal Pešír.

Matěj Kovář z Leverkusenu vyboxoval míč v zápase s Häckenem.

Národní mužstvo nastoupí nejdřív ve čtvrtek 12. října v Tiraně k pátému utkání kvalifikace, v neděli 15. října vyzve v Plzni outsidera z Faerských ostrovů.

Když oba duely vyhraje, bez ohledu na ostatní výsledky skupiny E bude Čechům k přímému postupu na šampionát, který příští rok hostí Německo, stačit v listopadu domácí výhra nad Moldavskem a nemusí je trápit ani případná porážka v předchozím duelu v Polsku.

Když konkurenti Albánie či Polsko ve svých zápasech zaváhají, mohou si Češi dovolit rovněž ještě jeden výpadek.

Český tým zatím ve vyrovnané, ale výkonnostně spíš slabší skupině kvalifikace zrovna nezáří.

Nejlepší zápas odehrál hned na úvod, když si v březnu doma poradil s Polskem, které však prožívá velkou krizi. S přehledem zvládl i červnový duel na umělé trávě na Faerských ostrovech.

Kritiku sklidil za remízová utkání v Moldavsku a naposledy v září s Albánií. V odvetě v Tiraně může ukázat, kdo je nejlepší.