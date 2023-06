Česko - Anglie 0:2, Kušejovy šance a sympatický výkon, mladíci ale podlehli

Český útočník reprezentace do 21 let Václav Sejk zakončuje hlavou v zápase Eura 2023 s Anglií. foto: Pavel Jiřík ml./FAČR

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let v prvním utkání na malém Euru v Gruzii s favorizovanou Anglií nepropadli, naopak. Své šance ale v první půli nevyužili a po změně stran hned inkasovali po akci Ramseyho. Soupeř pak duel kontroloval a v nastavení potrestal chybu střídajícího Karabce náhradník Smith Rowe do prázdné brány.