Vedení fotbalu mohlo jmenovat Haška. Později ale mimořádné jednání zrušilo

Odklad mimořádného jednání výkonného výboru na začátek ledna jen oddaluje oficiální jmenování nového kouče. Nic by to však nemělo změnit na tom, že se jím stane šedesátiletý Ivan Hašek.

Od říjnové porážky v Albánii (0:3), kdy předseda asociace Petr Fousek poprvé zpochybnil pozici kouče Jaroslava Šilhavého, všechno směřovalo k tomu, že trenér u reprezentace v listopadu po kvalifikaci skončí, přestože úkol splnil a postoupil na Euro.

A že se jeho nástupcem stane právě Hašek, ačkoli jméno nového trenéra oficiálně od zástupců asociace nepadlo.

Jiného kandidáta, který by splňoval požadavky vedení asociace a byl dostupný, Česko momentálně nemá.

Předseda Fousek už minulý čtvrtek po řádném jednání výkonného výboru naznačil, že by nového kouče měli vybrat už tento týden. A původně svolaná tiskovka tomu nasvědčovala.

Šilhavý byl trenérem národního mužstva od září 2018, dvakrát postoupil na mistrovství Evropy, tým dovedl i do elitní úrovně Ligy národů, byť po roce z ní Česko zase sestoupilo. Nepovedla se kvalifikace o světový šampionát v Kataru 2022, ani dodatečná baráž.

V posledních týdnech, kdy to v bojích o Euro 2024 drhlo, Šilhavý působil unaveným dojmem. Kritika fanoušků i médií ho deptala.

Po říjnové porážce v Albánii přistoupil na úpravu smlouvy, která mu odňala automatické prodloužení až na vrcholný turnaj v Německu. Po závěrečném a vítězném duelu s Moldavskem následně oznámil, že u týmu už pokračovat nehodlá.

Druhý den výkonný výbor pověřil výběrem nového kouče pětičlennou pracovní skupinu, v níž jsou předseda Fousek, místopředsedové Jiří Šidliák a Jan Richter, člen výkonného výboru Adolf Šádek, šéf prvoligové Viktorie Plzeň, a nový technický ředitel asociace Erich Brabec. Hašek byl pro ně od začátku jedním z hlavních kandidátů.

Favoritem v očích vedení jistě byl především Jindřich Trpišovský ze Slavie, ale ten je pro národní tým nedostupný. Dalším adeptem byl Vítězslav Lavička, nedávno zvolený šéfem úspěšné sparťanské akademie.

Hašek strávil nejslavnější hráčská léta ve Spartě, jako kapitán dovedl Československo na mistrovství světa v roce 1990 v Itálii až do čtvrtfinále.

Hrával ve Štrasburku (1990-1994) a japonských týmech z Hirošimy (1995-1995) a Ičihary (1996). Hráčskou kariéru ukončil na Letné během podzimu 1997 a plynule přešel do manažerské a v roce 1999 i do trenérské role.

Po dvou letech zamířil do Štrasburku, kde působil rovněž dva roky. Pak až na výjimku v St. Etienne (2006 až 2007) už měl jen exotická angažmá: Visel Kobé, reprezentace Gabonu, několik klubů ve Spojených arabských emirátech a Saúdské Arábie. Naposled vedl národní tým Libanonu (2021 až březen 2022). Úkol dostat se s týmem alespoň do play off o mistrovství světa v Kataru se mu ale splnit nepodařilo.

V roce 2005 Hašek neúspěšně kandidoval na post předsedy fotbalového svazu, o čtyři roky později už zvítězil. Jelikož nenašel vhodného muže pro reprezentaci, v závěru kvalifikace o MS 2010 zároveň dočasně vedl národní tým. V červnu 2011 ale po necelých dvou letech na pozici předsedy rezignoval.

Jeho podporovatelé to brali jako zradu, Hašek si tím krokem zavřel dveře do českého fotbalu. Několikrát se zdálo, že by se mohl vrátit do Sparty, ta po něm však nikdy nesáhla.

V říjnovém rozhovoru pro agenturu ČTK Hašek uvedl, že šance, aby vedl český národní tým, je malá, neboť si to podle něj někteří lidé nepřejí. Zároveň prohlásil, že po více než roční pauze už má velkou chuť znovu trénovat a očekává angažmá spíš v zahraničí.

Manažerem národního mužstva a Haškovou pravou rukou by podle spekulací mohl být někdejší reprezentační kapitán Pavel Nedvěd.

Haškovým asistentem by se mohl stát Jaroslav Veselý, současný trenér Bohemians. V klubu by však měl zůstat a pracovat současně i pro reprezentaci.

Česká reprezentace se na Euru, které se uskuteční od 14. června do 14. července, utká ve skupině s Portugalskem, Tureckem a vítězem březnového play off C, jímž bude Gruzie, Lucembursko, Řecko, nebo Kazachstán.