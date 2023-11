Nástupce Šilhavého až po Novém roce. Půjde o koncepční řešení, řekl Fousek

„Nepřistoupili jsme k tomu, že bychom je navždy vyřadili z reprezentace. Momentálně probíhá jejich sebereflexe. Ovlivnilo to náladu celého týmu, ale bude hlavně záležet na novém trenérovi, který má nominaci na starosti, jestli je vezme do týmu. Já myslím, že jsou to dobří fotbalisté,“ řekl Fousek.

Výběr nového kouče bude mít na starost právě on společně se dvěma místopředsedy Jiří Šidliákem a Janem Richterem, členem výkonného výboru a šéfem prvoligové Viktorie Plzeň Adolfem Šádkem a technickým ředitelem asociace Erichem Brabcem.

„Máme svou strategii, co se týče jmen a postupů. Zatím si ji necháme interně pro sebe. Nejdůležitější je výsledek, aby trenér, který reprezentaci povede, byl úspěšný,“ navázal Fousek.

„Výsledkem bude koncepční řešení. Nejedná se o krátkodobou improvizaci do Eura.“

V zákulisí se podle informací iDNES.cz skloňují například jména Vítězslava Lavičky, jenž aktuálně pracuje jako šéf mládeže ve Spartě, či Ivana Haška, který je bez angažmá. Do hry mohou přijít i další.

„O jménech zatím spekulovat nechci, tomu bych se rád vyhnul. A to nejen teď, ale i v následujících týdnech,“ uvedl Fousek.

Jasné je, že při losu Eura v Hamburku, který se koná 2. prosince, budou Češi bez trenéra. Výsledek by pracovní skupina chtěla mít co nejdříve po Novém roce, konkrétní termín však Fousek nesdělil.

„Nemyslím si, že je to hendikep. Los je pouze technický akt plný mediálních povinností. Pro nás je důležité složení skupiny a to, kde budeme hrát. Že tam nevyfotíme nového trenéra, s tím asi dokážeme žít.“

Zda se bude skupina ohlížet i do zahraničí, nepřímo vyloučil: „Považuji to za okrajovou možnost. Tuto záležitost jsme diskutovali, ale nikdy neříkej nikdy. Český fotbal je specifický a zejména v kabině má své kulturní prostředí. Pokaždé jsme dosáhli úspěchu s trenérem, který chápal český tým.“

V řešení je také pozice člena výkonného výboru Tomáše Neumanna, který byl se zmíněnou trojicí fotbalistů v olomouckém nočním klubu. „Vyžádal si čas, který bych mu chtěl ponechat. Chtěl promyslet důsledky,“ reagoval Fousek. Člena výboru navíc odvolává valná hromada, nikoli výkonný výbor sám.

Národní tým je bez trenéra od pondělí, když po vítězství nad Moldavskem (3:0) a postupu na Euro rezignoval kouč Šilhavý, jemuž končila smlouva k poslednímu listopadu.

„Fotbal nás učí, že stát se může cokoli. Opak toho, co čekáte, se může stát pravdou. Pana Šilhavého znám dlouho, je to odborník. Samozřejmě se na té pětileté cestě objevily i slabší momenty, ale já se na celou situaci zkrátka koukám jako na fakt. Myslím, že na prožité období u reprezentace bude rád vzpomínat,“ dodal Fousek.