Co Anglie dosud nezažila: dvě vyloučení za zápas. V hlavní roli nejdražší obránce světa Maguire

Londýn Harry Maguire se zase zapsal do anglické fotbalové historie. Reprezentační obránce byl jedním ze dvou vyloučených hráčů národního mužstva v jednom utkání, což se Anglii dosud nestalo. A to mezinárodní zápasy hraje 148 let.

Dvě červené karty v jednom utkání jsou pro reprezentaci Anglie novinka. Maguire dostal dvě žluté karty během půlhodiny za nevybíravé fauly. První za ostrý zákrok na Poulsena, přísný sudí by ho rovnou vyloučil. Před druhým napomenutím nedokázal zkrotit lehkou přihrávku, míč se od něj odrazil jak od zdi a ve snaze zabránit rychlému brejku kolíky trefil kotník dánského protihráče Dolberga. Mnozí fanoušci kroutí hlavou, jak vůbec takový fotbalista může hrát Premier League. A absolutně mimo jejich chápání musí být, že za něj Manchester United zaplatil 80 milionů eur a udělal z něj nejdražšího obránce všech dob.

Krátce po jeho vyloučení Kyle Walker v pokutovém území nakopl Thomase Delaneyho a z penalty rozhodl o výhře Dánska Christian Eriksen. Po závěrečném hvizdu pak španělský sudí Jesús Gil Manzano vyloučil za kritiku ještě Reece Jamese. „Hráčům jsem řekl, že jsem velmi hrdý na jejich výkon. Na začátku jich bylo plné hřiště a dělali Dánům velké problémy. Vyloučení Maguirea a gól z penalty všechno změnily, ale i v deseti jsme měli několik šancí na skórování. Jen díky výbornému zákroku gólmana Schmeichela jsme nezískali alespoň bod,“ řekl anglický trenér Gareth Southgate na tiskové konferenci. Slovenská hořkost, nudu nahradila blamáž. Tým křísí plány na návrat Škrtela Anglie, která naposledy prohrála před rokem v kvalifikaci mistrovství Evropy v Česku (1:2), si tak výrazně zkomplikovala cestu k prvenství ve skupině A2 a postupu do semifinále Ligy národů. Na vedoucí Belgii ztrácí dva body, druhé Dánsko má lepší skóre. A protože mají Angličané s Dány horší bilanci vzájemných zápasů, před posledními dvěma duely ve skupině už nemají boj o první místo ve svých rukou. „Nejsme v dobré pozici, přesto nemůžu být na hráče hrdý více než za posledních deset dní. V týmu je z mnoha důvodů mnoho mladých hráčů, kteří udělali velmi dobrou práci. I proto neberu tento sraz jako neúspěšný,“ podotkl Southgate k tomu, že Angličané před duelem s Dánskem porazili v přípravném zápase Wales 3:0 a v Lize národů Belgii 2:1. Angličany v poslední době trápí disciplína. I mimo hřiště. Harry Maguire oslabil anglickou reprezentaci už v prvním poločase. Maguire byl v srpnu zatčen v Řecku. Za napadení jiných turistů, pak i policistů a za pokus uplatit je byl odsouzen podmíněně na 21 měsíců. Proti trestu se odvolal. Přišel tak zářijové duely Ligy národů na Islandu a v Dánsku.

Loni v listopadu byl za rvačku se spoluhráčem Joem Gomezem na tréninku dočasně vyloučen z týmu hvězdný útočník Raheem Sterling. Po zápase na Islandu byli kvůli přítomnosti dvou žen v hotelovém pokoji vyloučeni z kádru Phil Foden a Mason Greenwood. Před současným srazem zase byli Tammy Abraham, Ben Chilwell a Jadon Sancho přistiženi na veřejnosti ve větším počtu lidí než povolených šesti a kvůli podezření z koronaviru zůstal v kádru jen útočník Sancho. „Po tomhle těžkém období se o sobě a ostatních lidech alespoň hodně dozvíte. Čelili jsme velké kritice a museli jsme ji přijmout. Všichni, co si tím prošli, budou lepšími a silnějšími hráči. Musíme jako tým prokázat odolnost a v listopadu potvrdit, že s disciplinou nemáme problémy,“ zdůraznil Southgate.