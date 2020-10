Coufal o debutu za West Ham: Nebyl čas být překvapený, nehraju fotbal první den

Londýn Má za sebou pěkně hektické období. „Připadal jsem si jako Kryštof Kolumbus,“ prohodil fotbalový obránce Vladimír Coufal, když vyprávěl o svých nedávných cestách po celé Evropě.

Minulý čtvrtek letěl po slávistickém vyřazení z Ligy mistrů v Dánsku do Anglie, aby dokončil přestup do West Hamu. Pak zamířil na sraz fotbalové reprezentace, poté na Kypr, kde Češi ve středu zvítězili 2:1.

Následuje přesun do Izraele a do Skotska pro duely Ligy národů. A po středečním utkání zpátky do Londýna k týmu West Hamu...

Proto Coufal použil přirovnání k mořeplavci a objeviteli Ameriky. „Ale hektická období k fotbalu patří,“ pousmál se při videokonferenci z Larnaky.

Jak se ohlížíte za přesunem do West Hamu?

Nebylo to snadné. Po vypadnutí s Midtjyllandem jsem přestoupil, strávil dva dny na hotelu, do toho velmi dlouhá zdravotní prohlídka, seznámení s týmem, v neděli jsem na to vlétl s Leicesterem... Ale jsem spokojený.

Čekal jste, že po tak krátké chvíli půjdete rovnou do základu?

Nebylo moc času být překvapený. Dva dny jsem trénoval, po prvním tréninku jsem si nemyslel, že budu hrát, nikdo se mnou nemluvil. Trenér Moyes byl navíc v izolaci. Těším se, až ho uvidím poprvé. Přesto jsem měl signály, že bych mohl nastoupit. Potvrdilo se to na předzápasovém tréninku. Pak si mě zavolali k videu, ukazovali, že nastoupíme v pětičlenné obraně, dostal jsem taktické pokyny. Nehraju fotbal první den, abych si s tím neporadil.



Předvedl jste výkon, za který vás chválili ze všech stran. Překvapil jste sám sebe?

Snažil jsem se odevzdat maximum a hrát, co umím. Jsem za výkon rád, ale teď bude o to těžší ho potvrzovat. Mě i West Ham čeká náročné období.

Zaregistroval jste chválu na sociálních sítích? Fanoušci vám začali dávat i přezdívky jako „Communist Cafú“.

Těžko se tomu vyhnout, když vás najednou označí v příspěvku pět tisíc lidí a pořád vám pípají upozornění. Takže něco jsem zaregistroval, ale nechci si to pouštět do hlavy. A zrovna o téhle přezdívce mi někdo říkal. (úsměv) Oni o nás moc nevědí. Komunistický... To úplně ne, že. Dál bych k tomu asi neříkal nic, je to jedno.

Všiml jsem si, že ocenili vaši odvahu od začátku mluvit anglicky.

Na nějaké úrovni angličtinou vládnu, snažím se od začátku mluvit, jak umím. Jednoduše. A oni to berou, protože ukážete k zemi úctu, respekt. Vezmou, že se chcete naučit jejich kulturu, jazyk. Na to spoléhám. Když řeknu něco špatně, nebudou se mi smát, ale berou, že se můžu splést. Někdy mám problém, když mluví hodně rychle. Nebo když místní hovoří mezi sebou, je těžší porozumět, musím si zvyknout na přízvuk. Ale začínám se zlepšovat, i tady se hodně učím, snažím se denně věnovat cvičení aspoň dvě hodiny.

Co vás ve West Hamu nejvíc zaujalo?

Překvapila mě zdravotní prohlídka, byla fakt dlouhá, vyčerpávající. Snad od devíti do tří. Proklepávali mě od hlavy k patě, tři hodiny jsem strávil jen na magnetické rezonanci. Ptali se mě na čtyři roky staré zranění z Liberce, které už jsem si ani nepamatoval...

A ještě něco?

Tréninkové centrum je fantazie, nádhera. Moderní, čtyři hřiště, to zázemí... Bomba, jsem nadšený. A také mě překvapilo, že kluci jsou hodně pozitivní, snažili se mě od prvního dne povzbuzovat. Snažili se být milí, ačkoli některým můžu třeba vzít místo v sestavě.

Jak vlastně probíhalo loučení ve Slavii? Věděl jste už před zápasem, že budete přestupovat?

Měl jsem náznaky, ale definitivně jsem to věděl po zápase. Volal mi pan Tvrdík, že se to udělalo, že to mají odsouhlasené a záleží už jen na mé prohlídce. Hned jsem mu poděkoval, že mi umožnil prožít si můj sen. A loučení se spoluhráči? Nebylo to příjemné po tom vypadnutí, ale sedli jsme si na pokoj, dali jsme si pivko, pokecali jsme. Pak jsem šel za trenéry a děkoval jsem jim, že mi pomohli, že se starali.



Co s odstupem říkáte na vyřazení od Midtjyllandu? Na opakovanou penaltu?

Je to pořád hrozné zklamání. Říkal jsem sudímu Skominovi přímo na hřišti, že jsem za poslední rok viděl takových penalt snad stovky. On se mi snažil vysvětlit, že jsou přísnější pravidla a že se na video nemusí podívat, že věří videoasistentovi. Bylo hrozně hořké takhle vypadnout a odejít. Líp by se odcházelo, kdybychom postoupili a vydělali klubu větší peníze.

Za posledních několik dnů jste se hodně nacestoval, jaké to bylo?

Celkem v pohodě. West Ham pro mě poslal do Dánska soukromé letadlo, cestoval jsem sám se stevardem a pilotem. Z Anglie jsme s Tomášem Součkem do Prahy letěli stejným způsobem. A teď fotbalová asociace dělá vše pro to, abychom se nedostali do kontaktu s ostatními. Na letišti máme VIP salonky, kde nás rychle odbaví, to je super. Z Izraele do Skotska nás čeká dlouhý let, ale poradíme si s tím.

Co už víte o Izraeli, nedělním soupeři v Lize národů?

Vypadli se Skotskem po penaltách z baráže, budeme na to video koukat, určitě se o nich dozvíme ještě víc. Bude tam podobné počasí jako na Kypru a očekávám, že půjde o kvalitnějšího soupeře.

Sehraje roli fakt, že jste hráli ve středu a protivník ve čtvrtek?

Určitě to může hrát roli. Proto se příprava hrála ve středu, abychom měli víc času na regeneraci. Izraelci budou mít za sebou navíc dlouhý přelet po zápase, který trval 120 minut a nezvládli ho. Výhoda by měla být na naší straně.

V přípravě s Kyprem jste nehrál. Tušíte už, zda nastoupíte v obou soutěžních utkáních?

Jsem fyzicky úplně v pohodě, co víc, ohromně se těším. Jsem ještě nadšenej z toho přestupu. Jsem připravený zvládnout oba zápasy, ale zatím nevíme, kdo nastoupí. Kluci se v přípravě ukázali dobře, trenér má zamotanou hlavu, ale jsou to pro něj příjemné starosti.

Těšíte se na duel ve Skotsku, které tentokrát nastoupí proti skutečnému reprezentačnímu áčku?

Hodně se těším. Bude tam aspoň trošku normální počasí, lepší než ta vedra na Kypru a v Izraeli. Navíc v týmu mají dost hráčů z anglické ligy. Doufám, že teď poznají pravou sílu naší reprezentace. Určitě to zvládneme, vyhrajeme, oplatíme jim tu záříjovou porážku.