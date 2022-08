VAVRDA: O partě otroků pro Ronalda. Hvězdný Portugalec má do skutečného lídra týmu sakra daleko

Portugalec Cristiano Ronaldo ve zmíněné nominaci nechybí, byť šance na triumf má pramalé.

Nejspíše by tuto poctu vyměnil za to, co se dělo o den později na stadionu v Brentfordu. Domácí, hrající Premier League druhou sezonu, nasázeli do sítě Manchesteru United během úvodních 35 minut čtyři kousky. A postarali se o hodně negativní rekord v historii „Rudých ďáblů“.

Ronaldo nastoupil poprvé letos v základu. A nový kouč Erik ten Hag jej nechal na zeleném pažitu až do závěrečného hvizdu. Jenže hned po něm se značka CR7 vydala do útrob stadionu, přestože většina jeho spoluhráčů v sobě našla morál a odvahu jít zatleskat věrným (a naštvaným) příznivcům.

Zatímco chybující brankář David de Gea si stoupl před novináře, sypal si popel na hlavu, Ronaldo mlčel. Pro média, na svých sociálních sítích. Ticho.

Muž, který nosí v národní dresu kapitánskou pásku, co touží i v sedmatřiceti letech překonávat možné i nemožné rekordy (a za to kloubouček), opětovně dokázal, že do skutečného lídra týmu má sakra daleko.

Že část o výměně nominace na Zlatý míč za lepší výsledek proti Brentfordu vlastně možná ani pravda není. Že je pro něj zbylých deset spoluhráčů na hřišti jen nutným zlem, potřebným k tomu, aby se dostal ke svým osobním cílům.

A když to nejde na dané adrese, začne hledat jinou. Nebo jste snad od Ronalda či jeho agenta slyšeli, že chce z Manchesteru, o kterém mluvil po svém loňském návratu jako o klubu svého srdce, odejít kvůli něčemu jinému než hraní Ligy mistrů?

„Měli bychom táhnout za jeden provaz, tak se můžeme ze současné situace dostat, hrajme o tenhle klub, tohle logo, život,“ zakončil své povídání De Gea.

Co ty na to Ronaldo? Tipuji, že ten v té době už v šatně pročítal zprávy od agenta, jestli mu konečně našel novou partu otroků v honbě za rekordy...