Čtvrtfinále Ligy mistrů. Real a Liverpool znovu proti sobě, prolomí Citizens čtvrtfinálovou klatbu?

ZAJÍMAVOSTI K DNEŠNÍM ČTVRTFINÁLE LIGY MISTRŮ REAL MADRID vs. LIVERPOOL FC Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.).

Bilance: 6 3-0-3 7:7 Týmy se naposledy utkaly ve finále LM v roce 2018, v němž Real zvítězil 3:1 a soutěž ovládl potřetí za sebou.

Real vyhrál poslední 3 vzájemné zápasy v LM, předtím naopak 3x po sobě zvítězil v evropských pohárech Liverpool.

Ve vyřazovací fázi LM se oba týmy střetly pouze v osmifinále 2009, kdy po výhrách 1:0 venku a 4:0 doma (nejvyšší porážka Realu v historii LM) postoupil Liverpool.

Liverpool nevyhrál v evropských pohárech na hřištích španělských soupeřů právě od výhry na Realu v únoru 2009 v 6 utkáních v řadě (5 proher).

Real postoupil ze čtvrtfinále 8x po sobě.

Real v osmifinále vyřadil Bergamo, Liverpool prošel přes Lipsko.

Vítěz se v semifinále utká s Chelsea, nebo Portem.

Real v minulé sezoně vypadl v osmifinále s jiným anglickým celkem Manchesterem City, Liverpool zase ve stejné fázi s městským rivalem Realu Atléticem.

Real neprohrál 11 soutěžních zápasů po sobě (9 výher, 2 remízy).

Liverpool zvítězil ve 3 soutěžních utkáních za sebou a navíc bez inkasované branky.

Benzema (Real) skóroval v posledních 7 soutěžních duelech, do nichž nastoupil, a dal v nich 9 branek.

MANCHESTER CITY vs. BORUSSIA DORTMUND Rozhodčí: Hategan - Sovre, Gheorghe (všichni Rum.) - Di Bello (video, It.).

Bilance: 2 0-1-1 1:2.

2 0-1-1 1:2. Mužstva se utkala pouze v základní skupině LM v sezoně 2012/13, v Manchesteru skončil zápas 1:1, doma Dortmund vyhrál 1:0.

Manchester od září 2014 neprohrál v LM s německými soupeři 11x po sobě (10 výher).

Manchester doma s německými týmy v evropských pohárech prohrál jediný z 12 zápasů (9 výher, 2 remízy).

Dortmund od března 2016 nevyhrál nad anglickými mužstvy v evropských pohárech 6x za sebou (5 proher).

Manchester v osmifinále vyřadil jiný německý celek Mönchengladbach, Dortmund zase Sevillu.

Vítěz narazí v semifinále na lepšího z dvojice Bayern Mnichov/Paris St. Germain.

Manchester vypadl ve čtvrtfinále v každé z posledních tří sezon (v té minulé s Lyonem) a do semifinále se probojoval pouze v roce 2016.

Dortmund hraje čtvrtfinále LM poprvé od roku 2017, v této fázi vypadl v evropských pohárech 3x po sobě.

Manchester v LM neinkasoval už 7 zápasů a celkem 706 minut, což je druhá nejlepší série v historii soutěže.

Manchester doma v LM neprohrál 12x v řadě.

Manchester prohrál jediný z posledních 34 soutěžních zápasů (30 výher, 3 remízy).

Haaland (Dortmund) je s 10 góly nejlepším střelcem tohoto ročníku LM.

V karetním ohrožení jsou Cancelo a Fernandinho (oba Manchester) a Haaland.