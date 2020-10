‚Dám víc gólů než Ibrahimovič.‘ Juliš kvůli zraněním zvažoval konec kariéry, teď je nejlepším střelcem ligy

Praha Uplynulo téměř pět let od jednoho z největších úspěchů Sparty v novém miléniu. Jízdu Letenských Evropskou ligou řídil tehdy dvacetiletý produkt sparťanské mládeže Lukáš Juliš. Nejprve se 184 centimetrů vysoký útočník prosadil ve druhém kole vyřazovacích bojů proti ruskému Krasnodaru, poté v osmifinálové bitvě na Laziu Řím pečetil na postupových 3:0.

Na Letné se radovali, že našli ideální náhradu za končícího střelce Davida Lafatu. Jenže ejhle. Rodáka z Chrudimi začala brzdit zranění, která ho přiměla k hodně černým myšlenkám. „Bylo to pro mě hrozně náročné období, už jsem si pomalu začínal myslet, že je po kariéře,“ vzpomíná s odstupem na těžké časy Juliš, jenž nyní zažívá mnohem šťastnější období. Aktuálně táhne Spartu, které k zatím stoprocentní bilanci pomohl už šesti góly.



Restart se povedl

Vraťme se ale znovu o pár let zpět. Pod trenéry Radou, Požárem a Stramaccionim nedostával v současnosti pětadvacetiletý forvard na Spartě v podstatě žádný prostor a kvůli častým zdravotním trablům se ani nemohl dostat do stabilního tréninkového tempa, které by ho vrátilo zpátky do formy. A tak Juliš, jemuž na Letné neřekne nikdo jinak než Julda, začal hledat mužstvo, které by mu dalo pořádnou šanci rozjet svou kariéru v nejvyšší soutěži.

Dva roky dozadu mu tak záchranné laso v podobě hostování hodili Bohemians, kteří dlouhodobě hledali střelce, jenž by je pozvedl ligovou tabulkou. Juliš stihl odehrát jediné utkání, ve kterém vstřelil i branku, jenže pak ho opět stáhlo zranění. Zlomené chodidlo, v něm třímilimetrový úlomek, jenž mu znemožňoval zdravě běhat, a desetiměsíční pauza.



Pomalu uvadající kariéru mu pomohl ve sparťanském béčku restartovat trenér Václav Kotal. Juliš se mu odvděčil 11 góly v 11 zápasech a opět začal hledat mužstvo o patro výš. Ozvala se Olomouc, která otci dcery Natálky nabídla půlroční hostování. A působení na Hané bylo pro Juliše skutečným ternem, díky osmi zásahům se stal druhým nejlepším střelcem jarní části. „Hostování předčilo mé očekávání. Důležité pro mě bylo, že jsem se chytl hned na začátku. Hned v prvním zápase jsem dal dvě branky, vyhráli jsme. Od té chvíle mi i spoluhráči víc věřili, vzali mě mezi sebe a díky tomu jsem dával góly až do konce,“ váží si Juliš šance.

Mezitím se ve Spartě dostal ke kormidlu právě trenér Kotal. Julišovi dal logicky prostor v letní přípravě a hned v úvodním ligovém zápase si mohl gratulovat. Pohyblivý útočník dal branku Brnu, hned v následujícím utkání sestřelil dvěma zásahy Olomouc. Po šesti kolech má Juliš na kontě už šest gólů, což z něj dělá aktuálně nejlepšího střelce ligy, a především díky němu se Sparta může po dlouhé době těšit z prvního místa a stoprocentní bilance. „Jsem rád, že dokáže na hřišti potvrzovat sebevědomí, se kterým do zápasů jde. Průměr gól na zápas je výborná vizitka,“ chválí ho Kotal.

A o jakém sebevědomí trenér Sparty mluví? Když se Letenští dozvěděli, že jejich soupeřem v základní skupině Evropské ligy bude i slavný AC Milán, nebál se Juliš odvážného tvrzení. V rozhovoru pro klubovou televizi dostal otázku, jestli dá ve skupině víc gólů on, nebo hvězdný Zlatan Ibrahimovič. „Já!“ složil útočník smělý slib.

Povede se mu ho naplnit?