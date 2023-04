Za vstup k sudím hrozí Křetínskému trest až na tři měsíce, Spartě pokuta

Disciplinární komise fotbalové asociace na čtvrtečním jednání zahájí řízení se Spartou kvůli porušení povinnosti pořadatele, protože klub nezamezil vstupu nepovolaných osob do kabiny rozhodčích.

Za tento přečin padne pravděpodobně pokuta. V minulé sezoně platil Jablonec za „návštěvu“ Miroslava Pelty v kabině sudích v poločase utkání s Bohemians sto tisíc korun, maximální výše pokuty může být až 5 milionů korun.

Paragraf 65 porušení povinností pořádajícího klubu, písmeno c říká: „Klub, který jako organizátor utkání nezajistí, aby bylo neoprávněným osobám zamezeno ve vstupu na hrací plochu nebo do prostor vyhrazených družstvům nebo delegovaným osobám, bude potrestán peněžitou pokutou až do výše 5 milionů korun, případně odehráním utkání bez přítomnosti diváků nebo uzavřením stadionu.“

Pelta jako šéf klubu potrestán nebyl, protože se podle řádu ničeho nedopustil.

Právě na základě skandálu ze srpna 2021 došlo k úpravě disciplinárního řádu. Komise tak nyní může zahájit řízení také s fyzickou osobou, která je členem fotbalové asociace (FAČR).

Křetínský, který je jako statutární zástupce klubu členem asociace, v poločase nedělního duelu s Brnem (3:1) vstoupil v doprovodu hlavního pořadatele do kabiny rozhodčích.

Podle vyjádření hlavního sudího Marka Radiny chtěl vysvětlit verdikty ve dvou sporných situacích. Obě arbitři posoudili v neprospěch Sparty - gól brněnského Řezníčka z možného ofsajdu a neuznanou branku sparťana Čvančary pro domnělé hraní rukou.

„O poločasové přestávce vstoupil do kabiny rozhodčích pan Daniel Křetínský v doprovodu hlavního pořadatele. Slušnou formou požádal o vysvětlení dvou herních situací a následně kabinu rozhodčích opustil,“ uvedl rozhodčí Radina do zápisu o utkání.

Z něj a také ze zpráv delegáta Tomáše Kovaříka a technického delegáta Zdeňka Rumplíka bude komise čerpat. Případný verdikt vynese s největší pravděpodobností příští čtvrtek.

V paragrafu 69, článku 6 disciplinárního řádu se praví: „Kdo vstoupí do kabiny rozhodčího v rozporu s § 46 odst. 1 písm. d) Soutěžního řádu, bude potrestán zákazem činnosti až na tři měsíce, nebo výkonem fotbalově prospěšné činnosti, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50 000 korun.“

Paragraf 46 odstavec 1 vymezuje povinnosti pořadatele. Jedním z bodů je: „Neumožnit bez souhlasu rozhodčího přístup do jeho kabiny žádné osobě kromě delegáta utkání, vedoucích družstev, případně dopingového komisaře, který se prokáže pověřením k provedení dopingové kontroly.“

Křetínský patří mezi velmi vážené osoby českého fotbalu. Úspěšný byznysmen a miliardář je majitelem největšího klubu v zemi. Jeho chování proto překvapilo, přestože lidé z fotbalu vám anonymně řeknou, že pro jeho čin mají pochopení.

Sparta po letech bojuje o titul, který naposled získala v roce 2014. Především v podzimní části sudí několikrát chybovali v její neprospěch.