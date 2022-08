Přestup až za čtvrt miliardy. Sparta se dohodla s Feyenoordem, Hancko odchází

Nizozemský klub za slovenského reprezentanta podle informací iDNES.cz zaplatí v přepočtu přibližně 200 milionů korun, dalších padesát milionů korun tvoří bonusy.

Na ty prodávající obecně dosáhne v případě, že posila v novém klubu odehraje určitý počet zápasů či že tým něco vyhraje, postoupí atd.

Sparta se zdráhala Hancka pustit, nechtěla o něj přijít, protože vedle jeho znamenitých výkonů na hřišti má přesah i mimo něj.

Postupně zvyšující nabídky Feyenoordu odmítala, ale nakonec se neubránila a vyhověla i přání samotného Hancka.

Ten se ve čtvrtek domluvil s nizozemským klubem a čekal, jak to dopadne mezi Spartou a Feyenoordem. Ten přihodil další peníze a Sparta už kývla.

Ztrácí svého nejlepšího hráče ze současného kádru, lídra týmu, oporu a zastupujícího kapitána. Po Adamu Hložkovi, který v létě přestoupil do Leverkusenu, je to další mimořádné oslabení.

K tomu kariéru ukončil Bořek Dočkal.

„Tým si bez Hanciho ani představit nechci,“ říkal trenér Brian Priske po nedělním utkání s Olomoucí. „Vím, že přestupy jsou součástí fotbalu. Já jsem mu řekl, že je pro nás klíčovým hráčem a co mu my trenéři můžeme nabídnout. Jak být lepší, jak být ještě silnější a třeba si vysloužit ještě lepší nabídku, než má v tuhle chvíli.“

Ani to nezabralo.

Sparta Hancka stejně jako Hložka jiným hráčem nenahradí, takovou kvalitu v Česku nesežene.

Hancko perfektně zastane práci v defenzivě, začíná u něj rozehrávka a zvládne podporovat ofenzívu.

V minulé ligové sezoně dal sedm branek a připsal si i pět asistencí, další dva góly vstřelil v Evropské lize, kterými zajistil dvě výhry nad Rangers a Bröndby Kodaň.

Na pozici levého stopera podával stabilně velmi dobré výkony, byť se svou chybou ve Stavangeru podepsal pod vyřazení z pohárové kvalifikace.

To, že Sparta je bez pohárů, bylo možná jediným důvodem, proč o nabídce Feyenoordu vůbec uvažovala.

Hancko přišel do Prahy v létě 2019 z Fiorentiny, kde nenastupoval a neměl pevnou pozici. Nejdříve ve Spartě hostoval, po dvou letech pražský klub uplatnil opci a získal ho na přestup, za který doplatil přibližně 60 milionů korun.

To je částka, která se vymyká ekonomickým standardům, v jakých v rámci české ligy Sparta operuje. Ukázalo, že to byl od sportovního ředitele Tomáše Rosického dobrý tah. Hancko týmu během svého působení pomohl a klub na něm ještě výrazně vydělal.

Smlouvu měl do června 2024 a v Praze se zabydlel. S českou tenistkou Kristýnou Plíškovou vychovává nedávno narozeného syna Adama.

Hancko v dosavadních pěti zápasech sezony odehrál plný počet minut. Všechny na pozici levého stopera, první vedle Jaroslava Zeleného, další čtyři vedle Agera Sörensena.

V sobotním utkání v Mladé Boleslavi se nabízí, že vedle dánského středního obránce bude hrát Zelený. Dalším stoperem v kádru je Martin Vitík, Filip Panák a dlouhodobě zraněný Ondřej Čelůstka.

Feyenoord si Hancka bere jakou přímou náhradu za dvě opory, které v minulých týdnech prodal do Premier League - stopera Senesiho do Bournemouthu a levého obránce Malaciu do Manchesteru United. Za oba utržil přibližně 30 milionů eur, v přepočtu asi tři čtvrtě miliardy korun.