Přestup Hancka ze Sparty do Feyenoordu je hotový. Nastal ten správný čas, řekl

Tři roky skvělých služeb, 102 soutěžních zápasů, dvacet gólů, jedenáct asistenců. Dávid Hancko bude Spartě hodně chybět.

„Chtěl bych poděkovat hlavně fanouškům za všechny tři sezony a začátek té čtvrté, jak mě podporovali. Bylo to neuvěřitelné, každý zápas za Spartu jsem si vážně užíval. Proto to pro mě bylo jedno z nejtěžších rozhodnutích, opustit Spartu nebylo jednoduché, ale cítil jsem, že je ten správný čas se posunout dál,“ vzkázal Hancko prostřednictvím sparťanského twitteru.

„Nebylo jednoduché opustit spoluhráče a trenéry i další lidi v klubu. Chtěl poděkovat všem, kteří mi pomohli stát se lepším fotbalistou a člověkem. Všichni mi budou chybět,“ loučil v emotivní videonahrávce.

„Zájem trval delší dobu, takže jsem rád, že to nakonec dopadlo. Jsem přesvědčený, že nastal ten správný čas, abych takový krok udělal,“ citoval Hancka klubový web Feyenoordu.

Hancko se stal šestým nejdražším hráčem, který kdy přestoupil z české ligy. Rekord padl rovněž během současného léta, Hanckův nedávný spoluhráč Adam Hložek šel do Leverkusenu v přepočtu za 543 milionů korun.

Přes půl miliardy stál i slávista Tomáš Souček v lednu 2020 a sparťan Tomáš Rosický před jedenadvaceti lety. Jiný slávista Alex Král v září 2019 stál 310 milionů korun a sparťan Bořek Dočkal v únoru 2017 při odchodu do Číny 230 milionů korun.

Feyenoord získává jednoho z nejlepších hráčů české ligy.

Hancka si pořídil jako náhradu za dvě opory, které v minulých týdnech prodal do Premier League - stopera Senesiho do Bournemouthu a levého obránce Malaciu do Manchesteru United. Za oba utržil přibližně 30 milionů eur, v přepočtu asi tři čtvrtě miliardy korun.

Hancko je připraven naskočit hned. „Těším se, až se k týmu připojím. Doufám, mu svými výkony pomůžu,“ řekl Hancko. Na dresu bude nosit číslo 33, které měl ve Spartě.

Ta ztrácí svého nejlepšího hráče ze současného kádru, lídra týmu, oporu a zastupujícího kapitána. Po Hložkovi, který v červnu přestoupil do Leverkusenu, je to další mimořádné oslabení. Navíc Dočkal ukončil kariéru.

Není vyloučeno, že do konce přestupního termínu Sparta někoho přivede. Na pozice stoperů má totiž jen Sörensena, Zeleného a devatenáctiletého Vitíka. K nim sice ještě Panáka, u něhož však kdykoli hrozí trable s operovaným kolenem.

Dlouhodobě mimo je Čelůstka stejně jako Ladislav Krejčí, který může na pozici stopera zdařile zaskočit. Navíc na marodce jsou reprezentační křídelníci Pešek s Haraslínem stejně jako.

Kvalitu, jako měl Hancko, však sežene sotva. Slovenský reprezentant byl pro tým důležitý nejen díky výkonům na hřišti, plnil roli lídra a výrazné osobnosti.

Feyenoord čtyřiadvacetiletého stopera či levého obránce uháněl už několik týdnů, ale Sparta dlouho odolávala. První nabídky odmítla, ochotna byla jednat až o notně vylepšené.

Hancko se minulý týden ve čtvrtek domluvil na podmínkách s Feyenoordem, od Sparty dostal svolení odcestovat na lékařské testy. Těmi během víkendu úspěšně prošel a v pondělí kluby přestup definitivně uzavřely.

„I když se teď naše cesty rozcházejí, tak věřím, že se někdy zase spojí,“ poznamenal.

Hancko strávil v Praze tři roky, do Sparty přišel v létě 2019 z Fiorentiny, kde nenastupoval a neměl pevnou pozici.

Nejdříve ve Spartě hostoval, po dvou letech pražský klub uplatnil opci a získal ho na přestup, za který doplatil přibližně 60 milionů korun.

Je jeden z nejdražších příchodů do české ligy. Dražší byli slávista Olayinka a Stanciu, který do rekordní desítky patří i díky předchozímu přestupu do Sparty, a další sparťané Václav Kadlec a Tal Ben Chain.