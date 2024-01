Podle portugalských médií má Jurásek namířeno na hostování do Hoffenheimu

Fotbalista David Jurásek podle portugalských médií míří z Benfiky Lisabon do Hoffenheimu. Třiadvacetiletý český reprezentační obránce by měl v německém klubu hostovat do konce sezony a součástí dohody má být i opce na letní přestup údajně ve výši minimálně 10 milionů eur (247,5 milionu korun). Informoval o tom sportovní deník A Bola. Pokud by se transakce dotáhla, stal by se Jurásek v Hoffenheimu spoluhráčem jiného českého krajního beka Pavla Kadeřábka.