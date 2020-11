Kvůli VARu upadá moje láska k fotbalu, říká kapitán Liverpoolu Milner. Klopp se přel s reportérem

Pro čtyřiatřicetiletého Milnera skončil zápas v 74. minutě. Na dotaz reportéra BT Sport Dese Kellyho, zda jde o zranění zadního stehenního svalu, Klopp odpověděl: „Jo, gratuluji.“

Kelly se zeptal, zda z hráčova zranění viní jeho osobně. „Ne, ale pracujete pro ně,“ prohlásil německý trenér. „Hrát po středečním zápase v sobotu ve 12:30 je pro hráče opravdu nebezpečné,“ uvedl Klopp, jehož tým sehraje v této kombinaci nejvíce zápasů.



BT question: "James Milner, hamstring is it?"



Klopp: "Yeah, congratulations."



BT interviewer: "Me personally?"



Klopp: "No but you work for them yeah? Hamstring. Surprise. And they had injuries as well because it's a tough time."