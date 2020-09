Dodatečná nominace fotbalistů na Skotsko: trenér Holoubek, kapitán Hubník či slávisté

Olomouc Fotbalová reprezentace na pondělní utkání Ligy národů má svou podobu. Povede ji trenér David Holoubek, kapitánem je olomoucký veterán Roman Hubník. V týmu jsou slávisté, hráči Sigmy, Baníku či Liberce a Jablonce.

Česko hraje se Skotskem Ligu národů v pondělí od 20.45 v Olomouci.

Původní reprezentace byla po pátečním utkání na Slovensku dočasně rozpuštěna kvůli obavám ze šíření koronaviru. Proto se tvoří nový tým, rovněž je dočasný.

„Děkuju všem trenérům, kteří hráče pustili,“ podotkl Holoubek, jinak kouč reprezentantační osmnáctky.

K zápasu Ligy národů se Skotskem nominoval David Holoubek tyto hráče gbsct pic.twitter.com/vqNtD4oRaC — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 6, 2020

„Vůbec by mě nenapadlo, že si ještě zahraju za národní mužstvo. Když mi to řekli, hned jsem řekl, že jdu do toho,“ řekl šestatřicetiletý Hubník na nedělní tiskové konferenci.



S národním týme se rozloučil po Euru 2016.

„Neváhal jsem ani minutu. V dnešní době není nic nemožné. Mám sice věk, ale rád jsem to přijal. Zvládneme to, uděláme hezký výsledek,“ slíbil Hubník.