Doplácíme na individuální chyby, chybí nám lídr, trápí Jarolíma. Vrátí se Matějovský už v lednu?

Mladá Boleslav Ani ve čtvrtém utkání po návratu do prvoligového fotbalu se Karel Jarolím nedočkal vítězství. Mladá Boleslav pod jeho taktovkou vybojovala jediný bod, navíc hned jedenáctkrát inkasovala. Středočechům nefungovala defenziva ani proti Slovácku, které navázalo na skalp Plzně a vyhrálo 3:2. „Všichni si musí uvědomit, že hrajeme o záchranu,“ řekl bývalý kouč národního týmu.

Jak byste zhodnotil utkání proti Slovácku?

Věděli jsme, že Slovácko hraje hodně konsolidovaně a je nepříjemné v přechodové fázi do ofenzivy. Snažili jsme se to eliminovat, hrát spíše z bloku a chodit do rychlých protiútoků. Z jednoho takového se nám podařilo skórovat. Škoda, že jsme v prvním poločase neudeřili ze standardních situací, bylo jich hned několik.

O vedení jste ale přišli ještě před přestávkou …

Vyrovnání jsme soupeři opět nabídli jako na zlatém podnose. Do druhého poločasu jsme hru trochu přeorganizovali, chtěli jsme doma vyhrát. Bohužel, udělali jsme dvě fatální chyby. Kolik prostoru mají soupeři v naší šestnáctce, to je opravdu luxus.

Třetí gól jste inkasovali z pokutového kopu. Jak jste celou situaci viděl?

Vůbec k němu nemuselo dojít. Jednalo se o necitlivé rozhodnutí našeho brankáře, do té situace vůbec neměl chodit.

Máte za sebou čtvrtý zápas po návratu do Boleslavi, na vítězství stále čekáte. Posunul se tým alespoň herně?

Musím říct, že proti Slovácku jsme zatím podali nejtýmovější výkon. Kluci chtěli uspět, makali, to jim nemůžu vyčítat. Ale jak jsem říkal, doplácíme na individuální chyby. Vzhledem k tomu, že jsme hráli každé tři nebo čtyři dny, nebylo na trénink tolik času, kolik bychom si představovali. Je před námi spousta tvrdé práce, musíme dát mužstvo herně i psychicky dohromady. Nebudeme si nic nalhávat, všichni si musí uvědomit, že hrajeme o záchranu.

Liga se opět rozjede už v polovině ledna. Co vás do té doby čeká?Musíme zapracovat i na fyzické připravenosti. Kluci dostanou individuální plán, budeme je mít pod kontrolou. Do osmadvacátého prosince mají volno, sejdeme se třetího ledna. Uvidíme, kdy se připojí Marek Matějovský. Jeho návrat vypadá nadějně, opravdu bychom ho uvítali. Máme mladé mužstvo, chybí nám lídr na hřišti i v kabině. Pokud jde o doplnění kádru, tak uvidíme, jaké budou možnosti.