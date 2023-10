Každý musí umět říct: Dost! Hazard ve dvaatřiceti končí profesionální kariéru

Skončil po více než sedmi stech odehraných zápasech a šestnácti letech strávených na trávnících. Poslední čtyři byl v Realu Madrid, kam přicházel jako hvězda z londýnské Chelsea. Nakonec to bylo právě Španělsko, co jeho potenciál zhaslo.

Když v červnu se španělským velkoklubem rozvázal smlouvu, bylo to pro něj vysvobození. Mohli jste cítit, že to nebyl on. Jak geniálně vystupoval v Anglii, v Realu působil průměrně a bez energie. Trápila ho častá zranění a už nikdy se nedostal zpět do formy.

„Splnil jsem si svůj sen, hrál a bavil jsem se na řadě hřišť po celém světě. Během té cesty jsem měl štěstí na skvělé manažery, trenéry i spoluhráče. Děkuju všem, protože mi budete chybět,“ doplnil Hazard na svém instagramu.

Eden Hazard z Realu Madrid drží míč před dotírajícími hráči Getafe.

S Realem vyhrál všechno, co mohl: Ligu mistrů, mistrovství světa klubů, Superpohár UEFA, dva ligové tituly, domácí pohár i dva superpoháry.

Zasáhl však jen do šestasedmdesáti zápasů, ve kterých se prosadil pouze sedmkrát.

V belgickém národním týmu skončil po loňském mistrovství světa v Kataru, na červnové rozlučce ještě vtipkoval: „Nejprve si chci užít léto s rodinou, poté budu řešit co dál. Ale stále mám na to hrát profesionální fotbal, vždyť jsem teď tři roky odpočíval,“ řekl tehdy s úsměvem na tiskové konferenci.

Teď je jasné, že už nic takového nepřijde.

Už na začátku léta Hazard odmítl Inter Miami, nepřesvědčil ho ani majitel David Beckham. Nepřekvapivě se mu ozvali i ze Saudské Arábie, ale nepochodili.

Eden Hazard v zápase francouzské Ligue 1 v dresu Lille.

Další nabídky měl mít ze Španělska, Belgie, Francie či Anglie, britská média spekulovala o přetrvávajícím zájmu Crystal Palace.

Přesto si nakonec vybral klid. Od všeho, co ho v posledních letech trápilo. Dokázal, že opravdu umí v pravou chvíli říct dost. Napodobil třeba bývalého spoluhráče Garetha Balea, jenž ukončil kariéru ve třiatřiceti. Ten loni z Realu odešel do Ameriky, po mistrovství světa v Kataru, kde reprezentoval Wales, pak už nepokračoval.

„Poděkovat musím samozřejmě rodině i blízkým, kteří mě po celou dobu podporovali,“ dodal Hazard. „A pak jsou tu fanoušci, kteří mě povzbuzovali všude, kde jsem nastupoval. Nastal čas nových výzev a zkušeností. Brzy se zase uvidíme!“

Je to smutný konec hráče, který se mohl stát jedním z nejlepších v historii. Nakročeno k tomu měl více než dobře.

Kariéru začal v rodné Belgii, ve čtrnácti letech přestoupil do francouzského Lille. Postupně se vypracoval v oporu týmu, ve 194 zápasech vstřelil 53 branek a na 50 přihrál.

DÍK, ŽE JSTE PŘIŠLI! Eden Hazard, nová posila fotbalistů Realu Madrid, děkuje fanouškům, kteří se přišli podívat na jeho oficiální představení. Na tribunách sedělo přibližně padesát tisíc lidí.

V sezoně 2010/2011 se navíc podílel na triumfu v poháru i v ligové soutěži, kde byl vyhlášen hráčem sezony. Ocenění v následujícím roce obhájil a v létě 2012 přestoupil do Chelsea.

Tam naplno prorazil.

Vyhrál dva ligové tituly, jednou byl v Anglii i fotbalistou roku. Přidal také dva triumfy v Evropské lize či jeden v Anglickém poháru. Stal se jedním z nejlepších hráčů Chelsea v moderní éře, když v 352 utkáních stihl 110 gólů a 92 asistencí, to je na křídelníka vskutku vynikající bilance.

V červenci 2019 si splnil sen a podepsal smlouvu s Realem Madrid. Ten za něj zaplatil Chelsea až 150 milionů liber (zhruba 4,2 miliardy korun).

Po čtyřech letech dobrých a špatných momentů však jeho kariéra nabrala spíš opačný směr. A tak se oblíbený fotbalový kouzelník loučí.