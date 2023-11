Slavii potopil hráč, kterého v létě chtěla. Jirka přiznal: Myslel jsem i na hattrick

Jirka, který do české ligy přišel loni v létě ze španělského Ovieda, prožil svůj nejpovedenější zápas v plzeňském dresu.

„Místy jsem pak měl i myšlenky na hattrick, ale nejdůležitější je výhra. A je jedno kdo dá góly,“ culil se šestadvacetiletý Slovák.

„Připravovali jsme se na něj, tušili jsme, že bude hrát. Ukázal, proč jsme o něj stáli, v některých věcech je to fakt výborný hráč. Věděli jsme, že náběhy za obranu jsou jeho silná stránka, ale bohužel jsme ho neuhlídali. Ocenil bych však i míče, které od spoluhráčů dostal,“ řekl Trpišovský.

Jirka nejprve překonal gólmana Mandouse pravačkou, v 79. minutě se pak po skvělém vysunutí od Vydry prosadil zblízka střelou levou nohou.

V obou případech jste předvedl suverénní zakončení.

Na první gól mi nahrál Samsi Dweh, viděl velmi dobře můj náběh a přihrál mi to fantasticky. Já jsem to pak lépe vyřešit nemohl, jen „lobnůť“. Před druhou brankou mě Vydrys (Matěj Vydra) úžasně viděl a vysunul, já to pak zakončil nekompromisně.

Pamatujete si, kdy jste dal naposledy dva góly za zápas?

Pamatuji. Minulou sezonu proti Zlínu, tam jsme vyhráli 3:0.

Tentokrát to byla daleko důležitější výhra. Plzeň vyhrála na Slavii po devíti letech.

Pro celou Viktorku to byl velmi vydařený večer. Dlouho jsme tu nevyhráli, o to víc nás výhra těší. Odvedli jsme velmi dobrý výkon.

Jaký to byl zápas?

Náročný, stejně jako proti Záhřebu v Konferenční lize. Naběhali jsme hodně kilometrů, ale celý tým se na hřišti rozdal.

Co zaznělo o poločase v kabině, když jste prohrávali 0:1?

Trenér nám zopakoval, abychom zvýšili obrátky, výš napadali, nenechali se zatlačit k vápnu. Když vás Slavia doma zatlačí, dá klidně čtyři góly. Ale dobře jsme to uhráli, tlačili jsme je na jejich půlku a ve druhém poločase jejich ztráty využili.

Vnímáte, že vaše pozice v Plzni roste?

Je tady spousta kvalitních hráčů. Jsem rád, že mi trenér dává šanci a takhle mu to můžu splatit.

Po vstřelených gólech jste se obracel k nebi, jak vám při fotbale pomáhá víra?

Jsem věřící, ale Panenku Marii mám vytetovanou od smrti dědy. Byl můj velký fanoušek, vždycky se k němu modlím a přeji si, aby mi na hřišti pomohl.

Je tahle výhra vzpruhou pro celý tým?

Proti Liberci a Karviné jsme to nezvládli a byly z toho zbytečné porážky. Teď jsme šli do zápasu s tím, že ho nechceme prohrát. I trenér říkal, že se musíme nakopnout.

Jak bylo utkání náročné po fyzické stránce?

Tempo bylo stejné jako v evropských pohárech, Slavia má velkou kvalitu. Museli jsme se hodně obětovat v soubojích a byl to jeden z nejnáročnějších zápasů, co jsem tu zažil.

Věříte, že jste si řekl i o návrat do slovenské reprezentace?

Žádný hráč nikdy neodmítne pozvánku, to je nejvíc, čeho můžete dosáhnout. Ale jestli se tam dostanu, to je na trenérovi.