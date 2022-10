Nadpřirozený pan Haaland. Střílení gólů je rázem absurdně jednoduché

„On snad nemůže být člověk,“ žasnul Kamil Grabara, polský brankář Kodaně, jenž je zatím poslední Haalandovou obětí.

V Lize mistrů jej norský útočník překonal během úvodní půlhodiny dvakrát. A kdyby si gruzínský stoper Chočolava nestrčil balon ve 39. minutě do vlastní sítě, už za ním vartoval Haaland, aby završil hattrick. „Byli jsme připravení. Věděli jsme, co proti němu dělat, jak ho bránit. Jenže...“

Divíte se, že kodaňský trenér Jacob Neestrup svoji myšlenku nerozvinul?

Haaland, všude samý Haaland.

Za osm kol v anglické lize stihl čtrnáct gólů, což nezvládlo čtrnáct týmů celé soutěže!

Třemi hattricky trumfnul všechny předchozí kanonýry. Stihl to zhruba o dva roky rychleji než někdejší superstar. V anglických archivech pod ním zůstávají takové veličiny jako Ruud van Nistelrooij, Fernando Torres nebo Luis Suárez.

Haalandovi samozřejmě nahrávají okolnosti, protože nastupuje v úžasném týmu, který si vyloženě zakládá na dominantní útočné hře. Ovšem monstrum s culíkem se stává faktorem X, se kterým může Manchester City konečně poprvé vystoupat až na vrchol Ligy mistrů.

Důkazem budiž dosavadní čísla z podzimu: dvaadvacet let, dvanáct soutěžních zápasů, devatenáct gólů.

Bude-li Haaland v ďábelském rytmu pokračovat a nezabrzdí ho svalová zranění, na která trpí, v klidu může trumfnout i bájné čarostřelce Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Nemělo být přece reálné, že by se zrodil útočník, který měl šanci zlomit zdánlivě nepřekonatelné fotbalové rekordy. Teď jsou tu dva: bleskurychlý suverén Kylian Mbappé v Paříži a Erling Braut Haaland.

Blonďák z Manchesteru je rozjetý. Trefně to na Twitteru popsal bývalý vládce anglických útočníků Gary Lineker: „Tohle už je trochu trapné, protože v jeho podání je střílení gólů absurdně jednoduché.“

Ono to skutečně vypadá trochu jako počítačová hra, ve které se vazoun s devítkou na zádech nikdy nemýlí. Stačí ho postavit do finální třetiny hřiště a naplánovat, jak k němu procpat balon. Je jedno, jestli důvtipnými přihrávkami od spoluhráčů, centry ze stran nebo klidně náhodně odraženými míči. Všechno si Haaland najde. Jako ve středu. Nebo jako o víkendu proti Manchesteru United, který zdeptal ve žhavém šlágru třemi góly a dvěma asistencemi.

„V jeho věku se s ním nikdo nemůže měřit. Nikdo,“ pravil trenér Pep Guardiola.

Je úžasné, jak dokonale Haaland dokáže zakončovat. Nijak nevymýšlí, zpravidla prudce flákne do míče a rovnou se běží radovat. Taky by si mohl patentovat trefy ve stylu kung-fu. To si totiž vyčíhne centrovaný balon z křídla, na který by nikdo jiný nedosáhl. Ani on ne, kdyby chtěl hlavičkovat. Místo toho se z plného sprintu odrazí a letí za balonem nohama vpřed, což je mistrná ekvilibristika, kterou neubráníte, i kdybyste stokrát chtěli.

Schválně jestli tušíte, proti kterému týmu se Haalandovi v aktuální sezoně nepodařilo skórovat? Byl to Bournemouth čili šedá myš Premier League. Nicméně stejně prohrál 0:4, což přesně symbolizuje sílu Manchesteru City. I když Haaland náhodou mlčí, najdou se další borci, kteří drtivou míčovou převahu zúročí.

A pak je tu aspekt Haaland. V dorostu se na něm daly najít vady. Kazil v kombinacích, málokdy si věděl rady zády k brance, jenže zároveň byl (nejen geny po svém otci) předurčený ke slávě. Fyzicky nabušený, gólově precizní a v tréninku nesmírně poctivý.

Po vynikajících štacích v Salcburku a Dortmundu za něj Manchester City letos v červnu zaplatil jeden a půl miliardy korun. Už teď si můžeme říct, že to byla trefa. Pro soupeře je Haaland (zatím) příliš velký, příliš silný, příliš rychlý a hlavně příliš přesný.

Zároveň je jasné, že se nevyhne spekulacím, za kolik a kam by mohl přestoupit příště. Na jednu takovou otázku musel trenér Guardiola odpovídat ve středu. Že prý má Haaland v pětileté smlouvě výstupní klauzuli, podle které může za dva roky odejít do Realu Madrid. „Nikdo neví, co se stane v budoucnu, ale pravda to není. Opakuju, pravda to není,“ zůstal v klidu Guardiola.

V klidu rozhodně nemůže být Southampton, protože to vypadá, že v sobotu bude další Haalandovou obětí.