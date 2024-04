Etická komise šetří Nezmara i celou Slavii. Ovlivnili finiš mistrovské sezony?

„Řízení se týká dvou skutků, jednak jde o podezření na ovlivnění zápasu mezi Slavií a Olomoucí z dubna 2019 a jednak podezření na ovlivnění celé soutěže, které se týkal tolik diskutovaný peněžní obnos ve výši jednoho milionu, který měl mít slíbený Roman Berbr,“ vysvětlil právník Jan Eisenreich, předseda etické komise FAČR.

„Samotné zahájení řízení neznamená automaticky potvrzení viny a trestu. Znamená to, že jsme pojali důvodné podezření, že byl disciplinární delikt spáchán a potřebujeme ho prošetřit,“ zdůraznil.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík v diskusi se sportovním ředitelem Janem Nezmarem.

Případ dosud nikdo nevyšetřoval, protože etická komise na Nezmara v posledních letech nemohla. Bývalý slávistický funkcionář totiž ze struktur asociace po svém konci v Edenu vystoupil a vrátil se až v posledních týdnech.

„Vstoupit zpět do FAČR bylo mé osobní rozhodnutí, pro výkon mé funkce to není potřeba,“ uvedl na začátku dubna Nezmar. „V mediálním narativu se často ztrácí fakt, že jsem odešel z fotbalu ještě předtím, než vypukla kauza s odposlechy, která zásadním způsobem zasáhla do mého života a mé kariéry. Důvodem mého odchodu bylo, že jsem byl vyhořelý a unavený z poměrů, které v tehdejší době v českém fotbale panovaly,“ pokračoval.

S etickou komisí je podle svých slov připraven spolupracovat. „A pevně věřím, že šetření bude férové, nezávislé a nebude se tendenčně snažit o exemplární potrestání,“ doplnil.

„Oznámení Etické komise FAČR bereme na vědomí a počkáme na její další kroky.“ Jakub Splavec, ředitel strategické komunikace Slavie

Celý příběh se točí kolem závěru sezony 2018/19, ve které slávisté vyhráli titul o pět bodů před Plzní.

„Budeme si zvát svědky, budeme si předvolávat obviněné. Teprve poté vydáme pravomocné rozhodnutí,“ řekl Eisenreich.

Nezmar platil za jednoho z tvůrců nejúspěšnější slávistické éry mezi lety 2019 a 2021. Bývalý znamenitý střelec, ramenatý útočník a na sklonku kariéry stoper, vystudovaný inženýr, později vizionářský manažer s charakterem. V roce 2020 přísahal, že výkony rozhodčích se nikdy ovlivnit nepokusil a že nikdy „nejel na červenou, nanejvýš na oranžovou“.

Přiznal však, že zasmrádlé šedé zóně českého fotbalu se musel přizpůsobit, což je mu nyní z různých stran předhazováno.

On i jeho bývalý klub jsou podezřelí z toho, že se pokusili ovlivnit domácí utkání s Olomoucí, které přitom Slavia po dominantním výkonu vyhrála 2:1. Kouč Trpišovský mluvil o jednom z nejlepších zápasů sezony.

Jenže informace z policejních odposlechů, které se na veřejnost dostaly dva a půl roku poté, naznačují, že ne všechno kolem zmiňovaného duelu bylo v pořádku.

Když se Nezmar dozvěděl, že má zápas řídit rozhodčí Petr Ardeleanu, volal Romanu Berbrovi, tehdejšímu místopředsedovi asociace. Ten se s rozhodčím den před utkáním sešel v kavárně u plzeňského Makra a Nezmarovi měl podle policie vzkázat: „Práce je udělána.“

„Pan Ardeleanu je všeobecně považován za hodně proplzeňského rozhodčího. Takže ve Slavii vznikla z jeho nominace docela panika. Asi mi šlo o to, aby nám nebylo ublíženo,“ vysvětloval s odstupem Nezmar.

Etická komise bude šetřit i údajný milion, který měl mít Roman Berbr, aktuálně obžalovaný u plzeňského okresního soudu, slíbený za to, že Slavia vyhraje ligu.

„Poznámka policejního orgánu: předchozí den 19. 5. 2019 vyhrál tým SK Slavia Praha titul v první lize. Policejní orgán disponoval s poznatkem, že za výhru v lize má mít Roman (Berbr, pozn.) od funkcionářů SK Slavia Praha slíbený milionový úplatek. Z výše uvedeného hovoru vyplynulo, že se dne 20. 5. 2019 sešel Roman Dirigent (Rogoz, pozn.) s předsedou představenstva SK Slavia Praha Jaroslavem Tvrdíkem a sportovním manažerem SK Slavia Praha Janem Nezmarem,“ stálo v policejním spise.

Tvrdík jakékoli korupční jednání rychle odmítl.

„V letech 2015 až 2017 jsme se aktivně snažili o změnu poměrů v českém fotbale a nabídli jsme oponentní alternativu jeho rozvoje. Nikdy jsme se nedopustili nezákonného jednání, neusilovali o ovlivnění rozhodčích v rozporu s pravidly fair play a nikomu jsme neposkytli jakékoliv finanční plnění v této souvislosti,“ hájil se tehdy pro Seznam Zprávy.

Se zmiňovaným Romanem Berbrem probíhá aktuálně soud.

Podle obžaloby stál bývalý místopředseda FAČR v čele organizované zločinecké skupiny, která se v letech 2019 a 2020 podílela na zmanipulování deseti zápasů druhé a třetí ligy. Berbr podle spisu využíval svého dominantního postavení v asociaci a ovlivňoval nasazování rozhodčích na utkání Vyšehradu podle požadavků tehdejšího sportovního ředitele klubu Romana Rogoze. Vybraní sudí a delegáti, ale i jeden hráč a funkcionář konkurenčních klubů pak za úplatek pomáhali Slavoji k výhře, říká státní zástupce Jan Scholle.

Ten Berbrovi navrhuje sedm let za mřížemi a pokutu 5,55 milionu korun.