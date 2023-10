ONLINE: Albánie - Česko 3:0, gól z brejku dává opět Seferi. Hosté jsou v deseti

V bouřlivé atmosféře stadionu Air Albania nezačali Češi vůbec dobře. Už po devíti minutách hry vypálil Jasir Asani tvrdou přízemní ránu, na níž byl Jiří Pavlenka krátký.

Přitom národní tým věděl, že domácí hrozí právě střelami z dálky. Trefili se tak proti Polsku (2:0) i v září v Edenu (1:1). Václav Černý chtěl o pár minut později vrátit stejnou mincí. Vyzkoušel pozornost gólmana Strakoshy střelou zpoza vápna. Avšak pouze doprostřed branky.

Česká snaha o kombinaci vyznívala naprázdno, jalově. Centry na nikoho či na soupeře, zbytečné ztráty. Ani Souček s Coufalem, které zdobí ve West Hamu parádní forma, nic nezmohli. Naopak Albánci, jakmile se dostali k míči, hrozilo nebezpečí. Bajramiho slalomy několikrát roztančily české zadáky. Ve středu pole vládl kreativní Ramadani.

V závěru první půle Češi přidali Ze standardní situace po faulu na Součka ještě nic nebylo, Černý trefil jen zeď.

Ale že by přeci jen vyrovnali? Chvíli to tak vypadalo. Mojmír Chytil po centru z pravé strany dostal míč za brankovou čáru. Jenže rozhodčí po dohodě s asistentem měli za to, že dopravil míč do sítě rukou. Fanoušci slavili, čeští hráči se naopak hodně zlobili. Chytil ukazoval, že hrál ramenem, ale dostal druhou žlutou kartu.

Albánie má tak po první půli blízko k dalšímu vítězství na domácí půdě, kde prohrála jediný z posledních šesti zápasů.

Pokud Češi zvítězí, výrazně se posunou směrem k postupu na mistrovství Evropy. Albánie je momentálně největším soupeřem, stejně bodů jako národní tým má také Moldavsko, Polsko pak zaostává o dva body.

Albánci mají výbornou formu, v úvodu kvalifikace sice prohráli v Polsku (0:1), to ale na zářijovém srazu doma porazili 2:0 po přesvědčivém výkonu.