Nervy až do konce. Plzeň po výsledku 3:1 dokonala obrat s The New Saints po penaltách

Plzeňští fotbalisté slaví postup přes The New Saints ve 3. předkole Konferenční ligy. foto: Petr Eret, MF DNES

To bylo drama! A taky pořádná fuška pro plzeňské fotbalisty, kteří museli proti The New Saints dohánět dvoubrankovou ztrátu. To se jim v odvetě 3. předkola Konferenční ligy podařilo, v základní hrací době zvítězili po obratu 3:1 a penaltový rozstřel ovládli poměrem 4:1.