Sparta - Rangers 1:0, rozhodl Hancko z rohu, hostující Kamara vyloučen. Fandilo přes 10 tisíc dětí

Po bezbrankové remíze v Kodani sparťané připisují v Evropské lize tři body.

Bitvu proti chasníkům z Rangers zvládli výborně v defenzívě, měli však dát aspoň tři góly. Šance na to měli.

Dali jediný, i tak byl vítězný.

„Pro mě ten zápas byl hodně důležitý a já jsem rád, že jsme ho zvládli,“ prohlásil sparťanský trenér Pavel Vrba.

Roh, centr, hlava, tyč a gól. První branku sparťanských fotbalistů v letošním ročníku Evropské ligy musela posvětit goal line technology.

Tureckému sudímu Palabiyikovi zapípaly hodinky, až pak ukázal do středu hřiště. Po Peškovu centru z rohu hlavičkoval Hancko do tyče, od níž se míč odrazil pár decimetrů za čáru, odkud ho brankář McGregor vytáhl.

Chvíle napětí, sparťané zvedali ruce, ale potvrzení přišlo o pár vteřin později. Až pak se mohli u rohového praporku radovat, přes celé hřiště sprintoval i brankář Nita.

„Sparta měla víc šancí, my jsme jejího gólmana moc neprověřili. Inkasovali jsme ze standardky, z toho jsem zklamaný,“ řekl hostující kouč Steven Gerrard.

Po půlhodině sparťané zužitkovali svou třetí možnost, předchozí příležitosti zneškodnil hostující brankář.

Proti Peškově střele z vápna se vytáhl robinzonádou, přízemní ránu Minčeva vykopl. Od mladého bulharského útočníka, který překvapivě nastoupil v základní sestavě, to byl nadějný záblesk. Prohnal se kolem obránce a pálil. Po přestávce se však naděné příležitosti zalekl a úplně ji pokazil.

Hrálo se v nezvyklé atmosféře, kterou vytvořilo na deset tisíc nadšených dětí od šesti do čtrnácti let. Klub je totiž v trestu za chování některých fanoušků v předchozím pohárovém utkání proti Monaku a do hlediště nesměl pustit dospělé diváky.

Pro hráče to bylo skvělé prostředí, hlučné, živelné. Fanoušci ocenili každý obranný zákrok, povedenou přihrávku. Na konci si s hráči užili děkovačku.

Zlověstně pištěli, když měl míč soupeř. Nevole sílila, když byl ve hře finský záložník Kamara, jedna z hlavních postav nechvalně proslulého březnového osmifinále Evropské ligy se Slavií, po němž obvinil Kúdelu z rasistické nadávky a pak ho fyzicky napadl.

Na Spartě nedohrál, v 74. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen.

Někteří skotští novináři v dětských projevech viděli rasismus a na tiskovce na to upozornili i kouče Gerrarda. „Nic jsem neslyšel, soustředil jsem se na hru. Ale jestli jsou pro to důkazy, musí se to řešit. Jestli to tak bylo, jsem z toho smutný a zklamaný,“ řekl Gerrard.

Za hosty nastoupil i útočník Roofe, který brutálním faulem vážně zranil brankáře Koláře. Na Spartě byl neškodný, někteří jeho spoluhráči však sparťanům občas zatopili. Nita se musel předvést především proti hlavičce Ariba.

Rangers byli nebezpeční především po sparťanských ztrátách, když se domácím nedařil postupný útok, když si špatně přihráli, když si vzadu nerozuměli, nebo hráli příliš riskantně. Ale vždycky dokázali přehmat napravit.

Krátce po půli mohli a měli sparťané zápas definitivně rozhodnout, jenže dvě obrovské šance nevyužili.

Z druhého poločasu uběhlo pár vteřin, když Hložek utekl obráncům, předložil před prázdnou bránu Peškovi, ale ten z osmi metrů trefil břevno. Nepochopitelný kiks sparťanské opory.

A vzápětí mohli domácí litovat dvakrát, když po rohu hosté skórovali. Pozorný turecký pomezní sudí však správně viděl ofsajd.

Druhou tutovku Sparty po přestávce nedal Haraslín. Po Hložkově práci ve středu pole a kolmici běžel sám na bránu. Před vracejícím se obráncem míč zasekl, ale pak trefil McGregora.

Zápas pomalu plynul ke konci, sparťané hru kontrolovali, soupeře do ničeho nepouštěli, nikam se nehnali. Pomohlo jim i vyloučení Kamary, který dal v souboji loktem do obličeje Sáčkovi.

Až v samém závěru se domácí nechali zatlačit a málem na to doplatili. Měli štěstí, že Rangers ve své jediné velké šanci nezvládli finální přihrávku. V nastavení hosté zahrávali dva rohy za sebou, namačkali se do vápna, ale domácí s vypětím všech sil ubránili.