Kuchta má ve Spartě rozdělanou práci. Na odvetu je připravený, řekl Priske

V posledních dnech se toho o něm napsalo více než dost. Spekulace o možném odchodu, špatné vztahy v kabině a možná trochu nečekaná nižší minutáž v zápasech.

Sparta - Dinamo Záhřeb ve čtvrtek od 19:00 ONLINE

Po utkání v Teplicích dostal Kuchta v Záhřebu jen slabou půlhodinu, proti Karviné si nezahrál vůbec. Sparťanský kouč to pak odůvodňoval tím, že „ostatní na tom byli fyzicky lépe“ a útočník „se pral s menší nemocí“.

V odvetě čtvrtého předkola Evropské ligy proti Dinamu by ale měl být stoprocentně připravený.

„Už je na tom dobře. Vím, že spekulace jsou součástí fotbalu a vašeho povolání, ale občas o něm čtu opravdu hloupé věci. Kuchta je hráč Sparty a má tu ještě spoustu rozdělané práce. Je správné, když kluci mají ambice dostat se do zahraničí, ale jeho budoucnost je momentálně u nás,“ uvedl Priske.

Už máte jasno o čtvrteční sestavě?

Ano, víme přesně, kdo by měl nastoupit. Přeci jen před sebou máme poslední předzápasový trénink, takže věci typu s kým a hlavně jak nastoupíme, už máme dávno vyřešené. Bez ohledu na to, jak kádrem rotujeme, se náš herní styl nemění. Dobře víte, jak se jako Sparta prezentujeme. Chceme dominovat na míči a vytvářet si šance.

Jak jsou na tom Qazim Laci a Jan Mejdr, kteří naposledy nebyli k dispozici?

Mejdr je bohužel zraněný a Qazim už naplno trénuje.

Vzhledem k výsledku z prvního utkání, nepřemýšlel jste o změně herního stylu nebo jiných radikálnějších řešeních?

Vždycky o zápasu přemýšlím, o tom, jak asi bude vypadat a o tom, jak se asi bude vyvíjet. Určité varianty v hlavě mám a je potřeba určité věci zlepšit, když dotahujeme dvougólové manko. Víme, jak úvodní zápas vypadal; v některých fázích jsme drželi míč a Dinamo vyčkávalo, co provedeme. Předpokládám, že podobný scénář nás čeká i v odvetě.

O změně formace jste nepřemýšlel?

K tomu není žádný důvod. Od chvíle, kdy jsme k současnému rozestavení přešli, jsme začali vítězit a dařilo se nám. Dobře víte, že se během zápasu do systému sahá a je variabilní - přecházíme do čtyř i pěti hráčů v zadní řadě. Vycházíme primárně z toho, jak jsme se prezentovali v Záhřebu. Mrzí mě, že jsme dostali dva góly po zkažené přechodové fázi, zejména v defenzivě a částečně v ofenzivě nám chyběla individuální kvalita. Doufám ve změnu právě v těchto aspektech a také, že někteří hráči podají lepší výkon a vezmou to ve správný moment na sebe.

V Záhřebu jste měli jen dvě střely na bránu, co konkrétně se dá dělat lépe?

Už jsem to částečně zmínil, selhávali jsme v individuální kvalitě a v řešení jednotlivých situací. Spousta z nich se pro nás mohla vyvinout mnohem lépe, ale to se nestalo. Potřebujeme, aby se hráči lépe rozhodovali a já doufám, že se to v odvetě zlepší. Nestačí mít totiž jen míč v držení, ale důležité je, co s ním dokážeme vymyslet.

Třeba dostat více do hry útočníky, kteří pak nemají tolik příležitostí.

Nejsem si jistý, zda zrovna hráče v pozici Olatunjiho nebo Kuchty potřebujeme tolik zapojovat do hry. Jsou tam od toho, aby stříleli góly a oba v úvodním utkání měli velké šance. Samozřejmě někdy jejich pozici využíváme ve výstavbě hry nebo zrychlení přechodové fáze, nicméně jejich hlavní úkol je jinde. Když se podíváte na čísla, oba měli celkem vysoké očekávané góly (statistická metrika xG). Věřím způsobu, který praktikujeme, ale zároveň je třeba - a tím i oba dva trpěli, aby se ostatní správně rozhodovali a dokázali lépe rozvinout své akce. Když se to povede, budou i oni více zapojení.

Sparťanský kouč Brian Priske před odvetou se Záhřebem.

Na zápas se nedostanou fanoušci Záhřebu, může to pro vás být trochu výhoda?

Nevidím to jako zásadní výhodu, ale určitý vliv na zápas a výkon kluků to může mít. Víme, co zaplněná Letná dokáže při evropských utkáních a snad nakonec všichni prožijeme večer, který nás dostane do skupiny Evropské ligy.

Jaký je pro vás rozdíl mezi Evropskou a Konferenční ligou?

Obrovský. Nejen z ekonomické stránky, ale také z hlediska prestiže a kvality mužstev, se kterými se můžete měřit.