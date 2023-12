Aris - Sparta 1:3, parádní první půle, český tým postoupil do play off

V říjnu po porážce na Rangers ve čtvrtém kole byli sparťané na pokraji vyřazení, pak však porazili do té doby první Betis a nakonec postupují společně se skotským týmem.

V průběhu čtvrtečního večera byli několik minut virtuálně dokonce vítězi skupiny, což by je poslalo přímo do osmifinále druhé nejvýznamnější pohárové soutěže. Ale Rangers pak dali v Seville třetí branku a zvítězili.

Sparťané se v druhé polovině února v play off utkají s jedním z týmů ze třetích míst Ligy mistrů. Soupeře se dozvědí v pondělí 18. prosince.

Na tribuně vyhrávali tři trumpetisté a dalších pět fanoušků v zeleném oblečení tlouklo paličkami do bubnů. Brzy po startu zápasu však své nástroje odložili. Sparta totiž už po deseti minutách vedla 2:0, čímž rozvernou náladu v prořídlém hledišti utlumila. Slyšet bylo na sedm stovek příznivců Sparty za druhou bránou.

Na prosluněný Kypr to pro ně byl od začátku příjemný výjezd. Dva dny posedávali v barech na plážích a koupali se v moři. Večer pak tleskali gólům v síti soupeře.

Sektor sparťanských fanoušků na stadionu kyperského Arisu Limassol.

„Nevím, jestli mě úvod překvapil, protože znám kvalitu kluků. Odehráli šest dobrých zápasů v této skupině. Teď to bylo klíčové utkání. Abychom v Evropské lize postoupili dál, museli jsme zvítězit,“ řekl na tiskové konferenci sparťanský kouč Brian Priske.

Hosté udeřili z prvních dvou akcí, obě byly povedené. Před první trefou Kuchty přitom domácí po zaváhání Krejčího zahrávali přímý kop z nadějné pozice, ale pokazili ho. Hra se rychle přesunula na druhou hřiště, Haraslínovi se povedlo oklamat protihráče a přihrát do vápna, kde si Kuchta odskočil od stopera a ze sedmi metrů zakončil.

Před druhým gólem míč vybojoval Birmančevič, který byl i na konci akce, během níž si míč vyměnili Laci, Haraslín a Kairinen. Srbský útočník střílel z hranice vápna z první krásně k tyči.

ONLINE: utkání jsme sledovali minutu po minutě

Běžela jedenáctá minuta a Sparta by v tu chvíli musela dostat čtyři góly, aby z pohárů vypadla. Domácí nechala hrát a dobře bránila. Kyperský tým nebyl zrovna pevný v defenzivě, o to víc si to vynahrazoval ve hře dopředu.

Nutil se pořád do útočení, dostával se do střeleckých pozic, sparťané několikrát zakročili v poslední chvíli.

Do sestavy se po zranění vrátil Sörensen, jenž zastoupil Panáka, který před zápasem onemocněl. V první půli musel střídat otřesený Preciado, ošetřován byl i brankář Vindahl.

Po půlhodině hry měli sparťané další dvě tutovky, ale v obou Kuchta selhal. Přitom třetí gól by se náramně hodil. Dal ho až Birmančevič ve chvíli, kdy čtvrtý sudí ukázal, že se v první půli nastaví čtyři minuty. A zase to byla pěkná akce. Laci prostrčil míč mezi obránce, za kterými vyplul srbský křídelník a střílel podél gólmana.

Veljko Birmančevič ze Sparty během utkání Evropské ligy na Arisu Limassol.

Když ho po hodině hry vyslal do sóla Kuchta, srbský útočník hattrick nezavršil. Trefil padajícího gólmana. Pro Spartu to byla škoda, pokud by Betis s Rangers hráli 3:3, potřebovala by k triumfu ve skupině dát čtyři branky a zvítězit aspoň o tři.

„Jsem pyšný na to, jak dnes kluci hráli a jak k zápasu přistoupili a soustředili se na něj. Klukům patří velký respekt. Byla radost je sledovat. Mezi Rangers a Betisem to bylo těsné. Rangers gratuluji k postupu. Byla to těžká skupina. Myslím si, že jsme si ale postup zasloužili,“ dodal Priske.

Po přestávce začali domácí náporem, měli pár náznaků, ale do vyložené šance se dlouho nedostali. V 76. minutě podržel hosty Vindahl, reflexivně zasáhl po tečované střele, míč změnil směr těsně před ním. Ale šest minut před koncem ani on už nestačil na střelu štírka Bengtssona, který se probil středem obrany.

Sparťany inkasovaný gól mrzet nemusel, vítězství uhájili, a i kdyby nakonec vyhráli o tři branky, k první příčce by jim to nestačilo.