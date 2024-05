Atalanta - Leverkusen 3:0, první prohra až ve finále, hrdinou třígólový Lookman

Jednapadesát zápasů. Tak dlouho trvala neporazitelnost Leverkusenu, který po výhře německé ligy směřoval za ziskem treblu. Jenže v Dublinu se nakonec radovala Atalanta, která mimochodem hrála své vůbec první evropské finále. Oba týmy se utkaly potřetí, pokaždé slavili Italové.

Atalanta - Leverkusen finále jsme sledovali minutu po minutě

Ze tří Čechů v kádru nastoupil v základu Leverkusenu pouze brankář Matěj Kovář, který v úvodní půlhodině rovnou dvakrát lovil míč ze sítě po trefách finálového hrdiny Lookmana.

Poprvé na něj obrana úplně zapomněla, na zadní tyči si seběhl na centr Zappacosty a neměl problém míč poslat do zpola odkryté branky. Podruhé napřáhl ke střele kousek za vápnem a trefil se přesně do růžku.

„Tohle je jeden z nejlepších dní v mém životě. Od celého týmu to byl neuvěřitelný výkon. Jsem šťastný, že jsme to dokázali, přepsali jsme historii,“ uvedl v televizním rozhovoru hrdina zápasu Lookman.

Obě branky padly po ztrátě Leverkusenu na vlastní polovině. Jinak suverénní německý tým se od úvodní minuty hledal, aktivní hra Atalanty podpořená gólem už ve 12. minutě mu příliš nepomohla.

Typická rychlá kombinace nefungovala, hráči chybovali, často už mířili do nebezpečné šance, jenže ji vyřešili špatně. Třeba když Grimaldo napálil míč přímo do vybíhajícího gólmana Mussa, přitom ho stačilo přelobovat.

Brankář Matěj Kovář pouze přihlíží tomu, jak Leverkusen dostává ve finále Evropské ligy gól.

Atalanta se rozhodně nezatáhla, naopak na ní byla vidět touha vstřelit další branky. Blízko byl krátce před koncem poločasu De Ketelaere, ale jeho prudký pokus lapil Kovář.

Až po přestávce se dynamika utkání proměnila, italský tým začal hrát na jistotu, trochu se zatáhl a nechal Leverkusen tvořit.

Jenže tomu se zkrátka nedařilo. Nepomohl ani Adam Hložek, který naskočil na poslední dvacetiminutovku. K první pořádné střele se dostal až v nastavení, ale jen těsně minul. Atalanta poctivě bránila, vykrývala prostory na vlastní polovině a nedovolila soupeři žádný souvislý tlak. Frimpongovo zakončení z voleje mířilo vysoko nad, jinak neměl Bayer ani náznaky šancí.

V závěru, místo aby nápor vrcholil a Leverkusen zápas už tradičně alespoň vyrovnal, Atalanta zužitkovala rychlý protiútok, Lookman míč převzal kousek za vápnem a levačkou ho nechytatelně poslal pod břevno. Kovář mohl stejně jako u předchozích dvou zásahů jen přihlížet.

„Dnes to nebyl náš den, Atalanta vyhrála zaslouženě. Vůbec jsme se nedostali k naší hře, soupeř byl ve všem lepší,“ uznal kouč Leverkusenu Alonso.

„Je to hodně hořké, představovali jsme si to úplně jinak. Soupeř hrál po celém hřišti jeden na jednoho a vyhrával souboje, my neměli skoro žádné šance. Musíme být k sobě upřímní, vyhráli zaslouženě,“ přidal záložník Robert Andrich.

Pár minut si zahrál i Patrik Schick, který mohl snížit, ale jeho efektní zakončení patičkou zablokovala obrana.

A tak Atalanta nakonec pohodlný náskok uhlídala a mohla slavit. Vítězství je pro ni o to sladší, že přesně před týdnem podlehla ve finále domácího poháru Juventusu (0:1). Získala teprve druhou velkou trofej v klubové historii, čekala na ni od roku 1963. A trenér Gian Piero Gasperini se raduje vůbec poprvé ve své kariéře.

Leverkusen si zahrál finále některého z evropských pohárů po dlouhých dvaadvaceti letech, tehdy prohrál v Lize mistrů 0:1 s Realem Madrid. Dějištěm bylo shodou okolností pouhých 400 kilometrů vzdálené Glasgow...

Treble z toho nebude, ale aspoň dvě trofeje Bayer získat může. Za tři dny ho čeká v německém poháru poslední soupeř, druholigový Kaiserslautern