Leverkusen překonal rekord a je ve finále Evropské ligy. Vyzve Bergamo

Celý zápas za Leverkusen odchytal Matěj Kovář, v základu nastoupil i Adam Hložek, kterého v 74. minutě vystřídal Patrik Schick.

Leverkusen může získat druhou evropskou trofej, v roce 1988 ovládl tehdejší Pohár UEFA. Už jistí němečtí šampioni neprohráli 49. soutěžní utkání v řadě a překonali 59 let starý evropský rekord Benfiky Lisabon.

Atalanta si zahraje finále evropské soutěže poprvé v klubové historii.

ONLINE: Bayer Leverkusen – AS Řím utkání jsme sledovali minutu po minutě

„Mám husí kůži, o takových zápasech celou kariéru sníte,“ řekl záložník Leverkusenu Granit Xhaka televizi RTL. „Ani nevím, jak jsme mohli prohrávat 0:2, měli jsme spoustu šancí, to se ale ve fotbale stává. Nakonec jsme to znovu dokázali, vyrovnali jsme a teď jsme ve finále. Je to splněný sen,“ přidal švýcarský reprezentant.

Hložek, Kovář a Schick navázali na brankáře Tomáše Vaclíka, který jako dosud poslední Čech ve finále Evropské ligy před čtyřmi lety přihlížel z lavičky výhře své Sevilly nad Interem Milán.

Leverkusen měl více ze hry, v největších šancích první půle ale po půlhodině trefil Palacios tyč a Hložek ve 39. minutě poslal volej zblízka jen do ležícího brankáře Svilara. Záhy přišel na druhé straně trest. Tah přidržel ve vápně Azmúna a sudí Makkelie nařídil penaltu, kterou s přehledem doprostřed brány proměnil Paredes. Kovář tak při 11. startu v soutěži šesté čisté konto neudržel.

Pokus Adama Hložka z Leverkusenu blokuje Gianluca Mancin z AS Řím.

Domácí navzdory inkasované brance vstoupili dobře i do druhého dějství. Jednu z šancí měl i aktivní Hložek, dnes ale na tři asistence z nedělního ligového duelu ve Frankfurtu nenavázal. Naopak v 63. minutě po rohovém kopu zahrál ve vlastním vápně rukou a Paredes z další penalty srovnal stav dvojzápasu.

Čtvrthodinu před koncem nahradil Hložka na hrotu útoku Schick, který se v 82. minutě nachomýtl k rozhodujícímu okamžiku utkání. Brankář Svilar po souboji s českým útočníkem podskočil centr z rohového kopu a překvapený stoper Mancini si srazil míč do vlastní sítě. Z poslední akce zápasu navíc prodloužil sérii neporazitelnosti Leverkusenu po brejku Stanišič.

„Bolí to, měli jsme výsledek ve svých rukou, do 82. minuty jsme hráli skvělý zápas. Bohužel vlastní gól všechno změnil,“ litoval argentinský záložník Paredes v rozhovoru pro Sky Sport Italia.

Bayer vrátil AS loňské vyřazení v semifinále soutěže a nadále drží šanci na zisk tři trofejí v sezoně. Ve hře je i v Německém poháru, v němž ho čeká finále proti druholigovému Kaiserslauternu.

Hráči Bergama nastřelili v úvodním dějství dvakrát brankovou konstrukci, po půlhodině už se ale dočkali. Lookman si za pokutovým územím navedl míč na střed a tečovanou střelou otevřel skóre. Anglický útočník navíc v 52. minutě narazil míč Ruggerimu, jenž nekompromisní ranou pod břevno přidal druhý gól.

Gianluca Scamacca z Bergama ohrožuje branku Marseille.

Marseille se na odpověď nezmohla, v nastavení navíc přidal pojistku střídající Touré. Atalanta může za dva týdny v irské metropoli získat teprve druhou trofej v klubové historii, dosud vyhrála jen Italský pohár v sezoně 1962/63.

Leverkusen Leverkusen : AS Řím AS Řím 2:2 (0:1) první zápas 2:0 - postupuje tým Leverkusen Góly:

82. G. Mancini (vla.)

90+7. Stanišić Góly:

43. Paredes

66. Paredes Sestavy:

Kovář – Frimpong (90. Kossounou), Tapsoba, Tah (C), Hincapié – Xhaka, E. Palacios – A. Adli, Hofmann (81. Wirtz), Grimaldo (90. Stanišić) – Hložek (74. Schick). Sestavy:

Svilar – G. Mancini, Spinazzola (21. Zalewski), Ndicka, Angeliño (80. Smalling) – Pellegrini (C) (81. Abraham), Paredes, Cristante – Azmún (72. Bove), Lukaku, El Shaarawy. Náhradníci:

Lomb, Hrádecký – Andrich, Arthur, Boniface, Puerta, Iglesias, Tella. Náhradníci:

Patrício – Aouar, Baldanzi, Dybala, Çelik, Karsdorp, Llorente, Sanches. Žluté karty:

20. Tapsoba, 42. Tah, 90. Wirtz Žluté karty:

20. G. Mancini, 20. Pellegrini, 28. Paredes, 29. Zalewski Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, De Vries (vš. Nizozemsko) Přejít na on-line reportáž