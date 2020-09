Fanoušci Premier League zuří. Lampard je na odstřel a United našli nový level podvádění

Sotva první anglická fotbalová liga začala, už to ve fanoušcích vře. Nestačí, že kvůli koronaviru nemohou na stadiony, ještě se musí dívat na zoufalé výkony svých oblíbených klubů i rozhodčích.

Premier League má právě rozjeté třetí kolo a fanoušci už stihli být naštvaní. Vůbec první pozvednutí obočí nastalo v utkání mezi Brightonem a Manchesterem United. Hlavní rozhodčí Chris Kavanagh totiž v 98. minutě odpískal konec zápasu. Na světelné tabuli svítil stav 2:2. Jenže remízou utkání nakonec neskončilo.



Sudího si totiž zavolal VAR a ještě na poslední chvíli nařídil penaltu ve prospěch Manchesteru United. K ní se postavil Bruno Fernandes a ve 100. minutě zápasu díky ní vstřelil gól na 3:2 a zajistil svému týmu plné tři body za výhru.

“Soupeřovi fanoušci se teď musí bát. Nemůžou slavit ani po závěrečném hvizdu, protože Manchester United i tak najde cestu k penaltě,” rýpl si do ‘Rudých ďáblů’ jeden z fanoušků Premier League. “Penalta od VAR po závěrečném hvizdu? Haha. Man United právě odemkli nový level podvádění,” kroutil hlavou další. “Kdo pískal? Alex Ferguson?” nebral si servítky další.

Paradoxně to však nebyl jediný moment, nad kterým fanoušci Premier League v sobotu kroutili hlavou. V utkání Crystal Palace s Evertonem rozhodčí po domluvě s VAR odpískal spornou hru rukou a nařídil Evertonu penaltu, která byla proměněná. Obránce Joel Ward, který rukou zahrál, však stál pouze dva metry od odkopu a míč ho nešikovně zasáhl právě do ruky. “VAR a pravidlo hry rukou je totální fraška, která zničila fotbal,” napsal na twitter jeden z fanoušků Crystal Palace a nebyl zdaleka jediný. Připojil se k němu i uznávaný anglický novinář Gary Lineker: “Byl dát další naprosto absurdní trest za hru rukou. Směšný.”

Dalším zápas s nečekaným průběhem byl souboj Chelsea s West Bromem. Anglický celek totiž před sezonou utratil historicky nejvyšší částku za posily a fanoušci od něj očekávali skvělé výkony. Jenže zápas s West Bromem rozhodně dobrý nebyl.

Ještě v 55. minutě totiž Chelsea prohrávala 0:3. Ve druhém poločase se nakonec podařilo srovnat a utkání skončilo 3:3, šílený průběh zápasu však fanoušky klidnými nenechal. Ti nyní žádají ‘hlavu’ hlavního trenéra Franka Lamparda, který prý nemá žádnou taktiku a hráči pod ním hrají chaoticky.

“Měl by být vyhozen. Je to jen další průměrný anglický trenér. Žádný styl, žádná taktika,” vyčítal mu jeden z fanoušků Blues. “Už se ho zbavte. Za patnáct let fandění Chelsea jsem nebyl svědkem ničeho trapnějšího,” připojil se druhý.

Chelsea, která za posily utratila bezmála 230 milionů liber by měla soupeře jako West Brom válcovat s přehledem, leč zatím to tak nevypadá.