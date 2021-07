VICTORIA/PRAHA Povedlo se to, v co věřili snad jen největší optimisté. Čeští basketbalisté porazili ve finále olympijské kvalifikace Řecko jednoznačně 97:72 a postoupili na hry do Tokia. Naposledy si naši basketbalisté zahráli na olympiádě ještě z doby Československa v roce 1980 v Moskvě.

V základní skupině turnaje, který se hraje od 25. července do 7. srpna, se mohou svěřenci trenéra Ronena Ginzburga těšit na souboje s USA, Francií a Íránem. Nejlepším střelcem utkání byl pivot Patrik Auda, který nastřílel 20 bodů a připsal si čtyři asistence a dva doskoky. Dvouciferný počet bodů zaznamenali za vítěze také Jan Veselý (16), Jaromír Bohačík (15), Ondřej Balvín (14) a kapitán Tomáš Satoranský (12), který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.