Fenerbahce - Slovácko 3:0, krásné góly, vyloučený Hofmann, hosté nestačili

Slovácko neuhrálo výsledek, který by mu dával nadějné vyhlídky na postup. Příští týden v odvetě v Uherském Hradišti by muselo vyhrát o tři branky, aby souboj dotáhlo aspoň do prodloužení.

Porážka o tři góly je ještě milosrdná, Fenerbahce po přestávce nebylo tak hladové, hrálo spíš pro fanatické diváky, hru kontrolovalo, ale za dalšími góly se už úplně nehnalo.

Zápas rozhodlo dvěma brankami v první půli. Především parádní trefa Lincolna z přímého kopu v nastavení byla pro Slovácko krutou ranou. Další dostalo krátce po přestávce, když byl po přísné druhé žluté kartě vyloučen stoper Hofmann. Pak už se hosté jen bránili.

Přitom v první půli v poli neodehrálo špatnou partii, velmi dobře přecházelo do protiútoku, jenže slibné akce nebyli hosté schopní dotáhnout k finálnímu řešení. Buď se výhodných pozic zalekli, nebo to nezvládli technicky.

To brazilský ofenzivní záložník Lincoln a jeho spoluhráč Emre Mor by mohli šikovnost vyučovat.

Slovácko mělo první šanci, když krajní obránce Doski z levého rohu vápna trefil vnější tyč. Jenže pak doplatilo na chvilkový výpadek. Až příliš snadno se někdy hosté nechali obcházet v soubojích jeden na jednoho a po čtvrthodině pykali.

Lincoln udržel míč ve vápně proti čtyřem protihráčům, nikdo z nich nevystoupil. Tak ho posunul vedle na Emre Mora, který z dvanácti metrů střílel k tyči.

„Říkali jsme si, že potřebujeme vydržet dvacet minut, které jsou tady pro všechny složité. Z pohledu strategie nám nevyšlo vůbec nic. Potřebovali jsme vepředu udržet míč, ale to se nedařilo a nechali jsme se zatlačit. Pak paradoxně dostaneme gól ve chvíli, kdy je nás ve vápně devět. To jsme měli vyřešit líp,“ litoval trenér Martin Svědík v rozhovoru pro Českou televizi.

V samém závěru poločasu Emre Mor kličkoval do té doby, než ho Trávník před vápnem poslal k zemi. Z přímého kopu Lincoln zakroutil míč přes zeď pod břevno, Nguyen dlouho plachtil vzduchem, ale krásně umístěnou střelu nedosáhl.

Gól do šatny byl zlomový.

Po první inkasované brance se totiž hosté nesložili, vystupovali odvážně a proti ledabyle bránícímu soupeři se dostávali na dostřel.

Domácí defenzívě dělaly problémy pasy za obrany, mezi beky, jenže to řešení.. Typické pro české hráče, kteří si v rozhodujícím a nejsložitějším momentu na hřišti neumí poradit.

„Po prvním gólu jsme se osmělili, chodili jsme do protiútoků, ale žádná efektivita. To je mezi námi a soupeřem zásadní rozdíl. Fenerbahce se po druhé brance uklidnilo,“ podotkl kouč Slovácka.

Jen co začal druhý poločas, Hofmann krkolomně zpracovával míč, portugalský sudí Pinheiro si všiml pohybu ruky a ukázal mu druhou žlutou kartu.

Dozadu musel záložník Daníček, zdravotní trable poslaly na lavičku dalšího beka Reinberka i Havlíka a Slovácko už jen čekalo na konec.

Mělo štěstí, že pak sudí neuznal gól domácích, protože si správně všiml zbytečného útočného faulu na Daníčka, což na skórujícího Szalaie nemělo vliv.

Útoky se valily, domácí hráli s chutí, ale akce přehrávali i proti skóre nenarůstalo. Třetí gól však přece jen dali. Lincoln si posunul míč na levačkou a nádherným obstřelem z víc než dvaceti metrů se trefil od tyče. Brankář Nguyen se jen ohlédl.

Portugalský sudí Pinheiro ukazuje červenou kartu Stanislavu Hofmannovi ze Slovácko v utkáním duelu 3. předkola Evropské ligy na Fenerbahce.

Slovácko je vítězem českého poháru a bylo nasazeno přímo do 3. předkola Evropské ligy.

Fenerbahce, druhý tým turecké ligy minulé sezony, se k němu propadl z kvalifikace o Champions League, v jejím druhém předkole nestačilo na Dynamo Kyjev.

Vítěz dvojzápasu v další fázi kvalifikace Evropské ligy narazí na Austrii Vídeň. Kdo neuspěje, čeká ho play off o postup do Konferenční ligy proti vítězi AIK Stockholm - Škendija Tetovo.

Mimochodem, úspěšnější z dvojice Fenerbahce - Slovácko si zajistí minimálně základní skupinu Konferenční ligy, což nastane v případě porážky s Austrií.