FIFA bojuje proti vzniku superligy. Pokud ji kluby založí, zakáže hráčům mistrovství světa

Curych Světová fotbalová federace FIFA varovala kluby před vytvořením tzv. evropské superligy. Ve společném prohlášení s kontinentálními organizacemi včetně UEFA také pohrozila, že hráčům z týmů účastníků nové soutěže by byl mimo jiné zakázán start na mistrovství světa.

„Ve světle posledních spekulací v médiích o vytvoření uzavřené superligy některými evropskými kluby zdůrazňujeme, že podobná soutěž nebude uznána FIFA ani šesticí jejích členských konfederací,“ uvedla FIFA ve společném prohlášení s AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC a UEFA.

„Všechny kluby i hráči, kteří by se takové soutěže účastnili, by jako následek nemohli startovat v soutěžích FIFA ani v soutěžích jejích členských konfederací,“ přidala FIFA na adresu soutěže, o jejímž založení už delší dobu uvažují přední evropské kluby.

V posledních dvou letech spekulace o vytvoření uzavřené superligy místo Ligy mistrů zesílily. V říjnu o vstupu do soutěže mluvil předseda Barcelony Josep Maria Baromeu, zatímco dlouholetý zastánce superligy a šéf Realu Florentino Pérez v pondělí jednal s prezidentem Juventusu a asociace evropských klubů Andreou Agnellim.

Postoj FIFA naopak podpořilo sdružení evropských lig, kterému se nelíbí, že nová soutěž by měla být po vzoru severoamerických lig uzavřená. „Evropský sportovní model je založený na sportovních zásluhách, postupu, sestupu a kvalifikaci do pohárových soutěží. A my jsme odhodláni tento model bránit,“ uvedla v prohlášení.

pam ura