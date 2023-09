Emocí bylo až dost. Byl jsem zklamaný z toho, co se tady dělo, řekl sparťan Panák

Sparťanský stoper byl skleslý, přestože jeho tým v závěru utkání 9. kola Fortuna ligy na Slavii vyrovnal na konečných 1:1 a udržel vedení v tabulce.

„Přijeli jsme sem vyhrát, ale vzhledem k průběhu zápasu bod bereme. Prohrávali jsme, takže jsme s remízou spokojení,“ řekl Panák.

Bylo to důstojné derby? Nebylo v něm emocí až příliš?

Každé derby, které jsem hrál, provází hodně emocí. Jenže pak nezbývá prostor pro fotbal, o kterém to má být především. Asi je těžké najít rovnováhu mezi tím být namotivovaný a zároveň se soustředit na fotbal. Tohle derby nebylo důstojné.

Kde byl počátek té velmi vyhrocené atmosféry?

Emocí bylo hodně na každé straně. Pak je na rozhodčím, jestli to zvládne. Má to těžké, pořád se kolem něj hádá pět šest lidí. Od první chvíle to bylo rozkouskované a fotbal se skoro vůbec nehrál.

Sudí Szikszay to nezvládl, na derby nestačil. Souhlasíte?

Měl to složité, my mu to neulehčili. Oba týmy byly ukřivděné. S každým faulem, s každým škobrtnutím. Pak už tam byly velké emoce. Já byl taky kolikrát naštvaný, některá rozhodnutí jsem viděl jinak.

Co se dělo v těch dvou šarvátkách v závěru?

Já už měl žlutou kartu, tak jsem šel radši co nejdál. Byl jsem zklamaný, co se tady dělo. Nevybavuju si sedm přihrávek za sebou, zato čtyři fauly. Před třemi dny jsme hráli v Evropě fotbal, pak skočíme sem do tohohle. Pral jsem se sám se sebou.

Když vaši fanoušci vhodili vedle do sektoru dělbuchy, byl jste jedním z těch, které jim běžel domlouvat. Co jste jim říkali?

Že si nepřejeme, aby něco létalo mezi lidi. Třeba Lukáš Haraslín tam měl rodinu. Může dojít k zraněním a zase všechno sklouzne mimo fotbal.