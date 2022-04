Finále Konferenční ligy příští rok v Praze? Radní s kandidaturou souhlasí

Magistrát vytvoří pracovní skupinu, která se okolnostmi pořadatelství bude zabývat. Novinářům to v pondělí řekl radní Vít Šimral (Piráti).

„UEFA nás požádala o letter of intent (dohoda o dohodě budoucí) podle poměrně striktních požadavků, které se shodují s kandidaturami jiných měst. Uvědomujeme si, že pro UEFA je to významná událost, proto je nutné, aby už nyní město deklarovalo svou plnou spolupráci,“ řekl Šimral.

Město kvůli případnému pořadatelství založí zvláštní pracovní skupinu, která bude řešit otázky například dopravy nebo nasazení záchranářů. Zároveň ve zmíněném dokumentu deklaruje, že nebude město klást překážky pro konání a že svůj nynější souhlas nevezme zpět.

„Je třeba, aby už nyní město deklarovalo svou připravenost. Požadavky nejsou přesně specifikovány, ale je tam, že poskytne plnou kooperaci. Zvládli jsme v minulosti mimo jiné mistrovství světa v hokeji a všechny takové události skončily dobře, takže věřím, že i tady by hostitelství dopadlo dobře,“ dodal Šimral.

Evropská konferenční liga vznikla jako třetí pohárová soutěž UEFA po Lize mistrů a Evropské lize. V aktuální premiérové sezoně v ní z českých klubů nejdále došla pražská Slavia, která vypadla až ve čtvrtfinále s Feyenoordem Rotterdam.

Finále prvního ročníku se uskuteční 25. května v albánské Tiraně.

V pražském Edenu, domově zmíněné Slavie, se dříve konaly Superpohár UEFA (2013) a finále mistrovství Evropy do 21 let o dva roky později. Pro pořádání zápasu o trofej pro vítěze Konferenční ligy by však stadion podle dřívějších informací potřeboval výjimku.

„Nároky na finále Evropské konferenční ligy jsou 25 tisíc diváků plus minus deset procent. Kapacita Edenu je 19 370. Nedosahujeme ani té nižší tolerance. Domnívám se ale, že výjimka je dojednatelná. To je jeden z našich úkolů,“ podotkl Petr Fousek, předseda FAČR.