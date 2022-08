FK Karabach je výkladní skříň ázerbájdžánského fotbalu. Plzeň čeká v Baku bouřlivá atmosféra

Allahverdi Bagirov, rodák z Agdamu, byl velký sportovní talent. V mládí dosáhl četných úspěchů v řadě disciplín. Nejvíc se však zapsal jako fotbalista a následně trenér. FK Karabach vedl od roku 1976 a mezi hráči se těšil velkému respektu.

„Učil nás více o poctivosti než o fotbale. Skvěle nás připravil na samostatný život. Byl pro hráče opravdu dobrým příkladem,“ řekl o Bagirovovi Mushfig Husejnov, bývalý útočník a nyní asistent kouče Karabachu.

Podle Zahida Garajeva byl Allahverdi hodně přísný a zároveň velmi starostlivý. Dbal na to, aby vždy dostali včas vše, co potřebují. Během venkovních zápasů při večerce kontroloval, zda jsou hráči na svých pokojích a vše je v pořádku. Když se pak někdo ráno opozdil s příchodem na trénink, trest ho neminul.

Jakmile v roce 1988 vypukla válka o Náhorní Karabach s Arménií, která si území nárokovala kvůli svému zde žijícímu etniku, Bagirov dobrovolně narukoval do ázerbájdžánské armády. Symbolizovaly ho dlouhý hustý plnovous, velké odhodlání i strategické myšlení, které si z trávníků přenesl na bojiště. Pro své jednotky získával peníze od obyvatel Agdamu, významně finančně přispíval i sám. Připsal si řadu statečných činů a velel mnoha úspěšným operacím, později byl zvolen předsedou Agdamské lidové fronty.

12. června 1992 však auto s ním a dalšími čtyřmi spolubojovníky vyhodila do vzduchu protitanková mina: řidič vozu a Bagirov zahynuli. O osm měsíců později mu byl posmrtně udělen titul Národního hrdiny Ázerbájdžánu.

Podporovaný symbol

Už se tak nedočkal chvíle, kdy jeho milovaný FK Karabach z Agdamu v létě 1993 premiérově vyhrál titul v samostatné ázerbájdžánské lize, která měla tehdy za sebou druhou sezonu, i domácí pohár.

Euforie ze sportovního úspěchu však nemohla přehlušit místní tragédii. V té době už na Agdam, který přitom leží mimo Náhorní Karabach, začala útočit arménská armáda. Lidé museli utéct, z města zbyly jen ruiny, srovnán se zemí byl i domovský stadion. Regionální centrum se čtyřiceti tisíci obyvateli se proměnilo v město duchů. A jelikož je území stále hodně zaminováno, návrat po třech dekádách láká málokoho. Také FK Karabach dál zůstává v metropoli Baku.

Přesto je klub s dvojicí vzpínajících se karabašských koní, téměř vyhynulého národního plemena, pro Ázerbájdžánce stále symbolem vlastenectví, hrdosti a nepoddajnosti. Hrůzy války či její následky na vlastní kůži zakusila řada hráčů i fanoušků. „Karabach reprezentuje nejen Ázerbájdžán, ale také naději milionu uprchlíků, kteří byli vyhnáni ze svých domovů,“ prohlásil před pěti lety pro Planetfootball.com Farid Badalov, celoživotní příznivec Karabachu.

Bez výrazné finanční podpory by to však nešlo. Na přelomu tisíciletí FK Karabach postihla ekonomická krize, z níž ho vyvedlo až spojení se státem podporovaným holdingem Azersun, místním gigantem v oblasti zemědělství, potravinářství a ropného průmyslu. „Je to výkladní skříň ázerbájdžánského fotbalu, má velkou podporu včetně prezidenta Alijeva. Díky tomu nemají problémy s penězi a mohou si hodně dovolit,“ potvrzuje pro Lidovky.cz bývalý obránce Bronislav Červenka, který hrál pět let za konkurenční Inter Baku a získal s ním dva tituly.

Stálice v pohárech

Se silným sponzorem v zádech a sídlem v Baku se klub znovu zvedl. Dvakrát vyhrál pohár a v sezoně 2013/14 odstartoval svou současnou nadvládu v lize. Od té doby mu titul unikl pouze loni, kdy v posledním kole nezvládl přímý duel o titul s Neftči Baku a díky gólu v poslední minutě se radoval soupeř.

Své místo má Karabach také na mezinárodní scéně. Už devátou sezonu v řadě nebude chybět v hlavní fázi evropského poháru, přičemž vždy si postup odedře přes tři i čtyři předkola. Před pěti lety se dokonce dostal do Ligy mistrů: v přetěžké konkurenci Chelsea, Atlétika Madrid a AS Řím uhrál dvě remízy se španělským favoritem a souboj se slavným italským rivalem přilákal na Olympijský stadion v Baku 67 200 diváků.

Tolik jich dnes nepřijde, neboť úvodní duel 4. předkola Ligy mistrů s Plzní hostí Republikový stadion Tofiqa Bahramova o poloviční kapacitě. „Přesto se očekává plno, atmosféra bude hodně bouřlivá,“ předvídá Červenka. „Přes prodejní portál si prý chtělo koupit lístky snad sto tisíc lidí.“

Takže horko bude nejen z letního počasí. I když tamní dusno samo o sobě je pro fotbal hodně nepříznivé. „Nepříjemná je hlavně ta vysoká vlhkost. Čtyřikrát přeběhnete hřiště a už jste celí mokří,“ vybavuje si vlastní zkušenost Červenka. „Tyhle zápasy jsou náročné samy o sobě. Vlhkost a horko tomu asi nepřidají, ale jestli chceme jít dál, musíme se s tím poprat a zvládnout zápas co nejlíp,“ podotkl před odletem do Baku plzeňský univerzál Jan Sýkora.

Čtrnáctileté dílo trenéra Gurbanova

Hlavním soupeřem však přece jen bude celek Karabachu, který do play off kvalifikace Champions League prošel přes Poznaň, Curych a Ferencváros. „Myslím, že jejich výsledky mluví samy za sebe. Je to velice kvalitní tým, co se týče individualit,“ uvedl Sýkora, jenž se na půdě Karabachu před šesti lety ještě v dresu Liberce postaral o přetrvávající rekordní zápis a v čase 10,69 sekundy vstřelil nejrychlejší gól v historii Evropské ligy. „Jsou rychlostně a technicky velmi dobře vybavení,“ přidává Červenka.

Fungující strategii má pod palcem padesátiletý kouč Gurban Gurbanov, ze své hráčské kariéry se čtrnácti góly z 68 mezistátních zápasů stále rekordman ázerbájdžánské reprezentace. V FK Karabach podepsal jako nouzovou variantu týden před začátkem sezony 2008/09 a nyní u kormidla setrvává už patnáctý rok. Navzdory dřívější strategii přivádění množství průměrných akvizic odjinud začal upřednostňovat domácí talenty a cizince si nejprve nechá pečlivě vyskautovat. Obdivuje Pepa Guardiolu, za nímž dokonce před deseti lety přiletěl do Barcelony. „Je za ním vidět velmi dobrá dlouhodobá práce. Každý rok přivedou dva tři hotové hráče z kvalitních evropských soutěží. Zároveň kostru týmu drží pohromadě, takže pracují velmi koncepčně,“ popisuje Červenka.

Mezi opory, které si Karabach sám vychoval, patří i kapitán Maksim Medveděv, etnický Rus, který se narodil a vyrostl v Baku a aktuálně má na kontě už pět stovek zápasů. „Dá-li bůh, snad přijde den, kdy FK Karabach bude oficiálně sídlit ve své rodné zemi,“ řekl Medveděv pro Reuters v listopadu 2020, pár týdnů před tím než po konci druhé války o Náhorní Karabach přešlo město Agdam a jeho okolí zpět pod kontrolu Ázerbájdžánu.

Ministerstvo mládeže a sportu prohlásilo, že stadion Imarat v Agdamu bude znovu postaven. K případné realizaci jistě ještě povede dlouhá cesta, ale FK Karabach už několikrát dokázal, že se nikdy nevzdává.